El mote con el que Ángel Expósito 'bautiza' a Íñigo Onieva tras las palabras de Tamara Falcó en El Hormiguero

Jon Uriarte y Ángel Expósito comentaban este viernes en La Linterna las últimas rupturas sentimentales en el mundo del corazón y, concretamente, las palabras de Tamara Falcó del pasado jueves en El Hormiguero. El director del programa de COPE iba más allá e incluso bautizaba a la ya ex pareja de la hija de Isabel Preysler, Íñigo Onieva, con un nuevo mote tras confirmarse que el motivo de su separación de la socialité fueron unas infidelidades.

Todo ello en la sección irónica 'Eleno y Francis', un consultorio en el que ambos comunicadores comentan entre risas las principales noticias del mundo de la prensa rosa. Además, Expósito y Uriarte han querido sacarle punta a la ruptura tanto del presentador de Cuatro Risto Mejide y la influencer Laura Escanes, como los problemas matrimoniales entre el torero José Ortega Cano y Ana María Aldón.









El mote con el que Expósito bautiza a Íñigo Onieva



“Tamara, engañada, tal es el drama que sus cuernos eclipsan la actualidad. Para arrojar luz al mundo del corazón, regresa el consultorio de 'Eleno y Francis'”, comentaba Expósito para dar comienzo a la sección de humor 'He visto luz'. “Ha tenido que hacer esto Tamara para que volvamos. El titular que hoy abordamos es: Tamara cuenta que se enteró del vídeo durante una fiesta”, añadía Uriarte.

Y es que la propia Tamara reapareció este jueves en la tertulia habitual del programa de Antena 3, 'El Hormiguero', del que forma parte de manera habitual. “Yo cuando vi el vídeo, las fotos y tal, ahí ya me empecé a preocupar...”, aseguraba la hija de Isabel Preysler. “Ahí me empecé a preocupar, sólo un poquito, no del todo”, ironizaba el presentador de La Linterna.

Tamara se fue de peregrinación a Bosnia y su novio de viaje por Turquía y Líbano, “¿cómo vas a sospechas nada? Cuando todo se destapó, el que llevaba pecado, mintió”, comentaba Uriarte. Es en ese momento cuando el director de La Linterna que rebautizaba a la ya ex pareja de Tamara Falcó. Si quieres saberlo, escucha el siguiente audio.

“En ese momento estaba claro que el chaval llevaba pecado, porque los que usan palabras en inglés en una frase en castellano lo hacen para parecer importante. Los días pasaron y ayer Tamara en El Hormiguero contó cómo había sido su conversación con la familia”, bromeaba el comunicador de Herrera en COPE. Pero era Expósito quien ponía el foco de atención en la recomendación de uno de sus hermanos: “Atención a la recomendación que le hizo su hermano Enrique Iglesias, que le dijo que tenía un novio ruso. Enrique ayudando, buscando gente normal también”.





La ruptura de Risto y Laura Escanes



Sobre la ruptura del presentador de 'Todo es mentira', Risto Mejide, y la influencer Laura Escanes, Uriarte comentaba que “se quieren, pero quieren más la libertad, o a otros, o a otras, pero Risto contento no está. Qué raro, siendo un hombre alegre...”, bromeaba

Otros problemas sentimentales que han llamado la atención a 'Eleno y Francis' son los de Ortega Cano y Ana María Aldón. “Él asegura que sigue enamorado de ella, pero ella dice que en su matrimonio hay demasiada gente. Por cierto, aparece ella en el Diez Minutos en una camiseta que reza: “Mi fortaleza me la regalaste cuando creíste convertirme en debilidad”, ¿no había una que dijera Adidas?”, bromeaba Uriarte.