Expósito responde alto y claro a Ana Morgade tras sus críticas a Hombres G en Pasapalabra: "Esta señora..."

El director de La Linterna, Ángel Expósito, respondía este jueves alto y claro a la humorista Ana Morgade tras sus críticas a la letra de una de las canciones de Hombres Gdurante la emisión de Pasapalabra. Unas palabras a las que ha dado réplica también durante el programa de COPE el periodista de ABC Juan Fernández Miranda, durante la sección 'Posdata'. Pero, sí aún puede tener más relevancia ha sido la réplica del propio cantante de la mítica banda de rock de los 80.

Como explicaba el propio Fernández Miranda en su sección de La Linterna: “La humorista Ana Morgade fue ayer a Pasapalabra, durante el concurso le tocó adivinar una canción escuchando sólo unos acordes, la canción era 'Sufre mamón'. La también actriz y presentadora no sólo adivinó la mítica canción de Hombres G, sino que la cantó, la bailó y arrastró al presentador Roberto Leal, a otros concursantes y al público asistente. Se lo pasaron pipa, regalaron a la audiencia un buen momento televisivo”.

No obstante, y como puede verse en un vídeo compartido en redes sociales por el propio programa de Antena 3, la humorista da marcha atrás, parece arrepentirse y decide dar un discurso de reproche a las letras de una canción que fue escrita hace cuatro décadas.









El reproche de Morgade y la respuesta de David Summers



Tras adivinar la canción, la también actriz se lanzaba a criticar la letra de 'Sufre mamón': “Otra cosa que tengo que decir, la canción está muy bien, está muy guay, pero hay un insulto que usan que no está nada bien para insultar a alguien y lo de 'marica' está fatal y lo de 'devuélveme a mi chica' está también muy mal porque las mujeres no somos un bolso, no hay que devolverlo, ni prestarlo ni robarlo”.

Concretamente Morgade se refiere a las palabras 'mamón', 'marica' y al hecho de que la letra de la canción incluye la expresión 'devuélveme a mi chica'. Todo ello en la misma frase de la primera parte del estribillo. Una reflexión que parecía compartir el presentador del programa, Roberto Leal, que le respondía: “La verdad que ha envejecido mal esa canción”. Eso sí, entre risas la cómica matizaba que había envejecido mal “la letra”.

Quien salió rápido al paso para responder a la invitada de Pasapalabra ha sido el propio cantante de la banda, David Summers, a través de su perfil en la red social Twitter: “La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa?”





Expósito responde alto y claro a Morgade

Por todo ello, concluía Fernández Miranda su sección en COPE con una reflexión:“Y yo me pregunto: ¿El camino del revisionismo del pasado del 2022 a donde conduce? ¿Es tan difícil no someterse a la tiranía de lo políticamente correcto? Y una última pregunta para los oyentes: si suena sufre mamón en la radio, ¿tú que haces? ¿Te pones estupendo o te la cantas?

Una pregunta en forma de guante que recogía el director del programa, Ángel Expósito, que mandaba un mensaje a Morgade por otras declaraciones polémicas previas sobre los niños adoptados: “Clarísimamente, me pongo a cantarla estupendamente ya bailar, de hecho lo he visto en directo y me lo he pasado pipa y todo el mundo que había ahí también. Y en cuanto a la crítica de esta señora, Ana Morgade, yo recuerdo algo que dijo de los niños adoptados que debería también hacérlselo mirar, pero bueno, ahí lo dejo. Es lo que tiene ser tan moderna, progresista y reformista”, concluye.