Ana Morgade descubre qué famosa cantante le ganó en un casting para Disneyland: "Me la estaba guardando"

Dani Rovira volvió a formar parte de la parrilla de TVE al frente de 'La noche D' y recibió a grandes invitadas. Entre ellas, destacó la visita de Ana Morgade y Soraya Arnelas, dado que, además de divertirse, descubrieron una conexión del pasado y distintos aspectos de su vida privada antes de dar el salto a la fama.

A lo largo de la entrevista, el presentador logró sonsacar a sus invitadas algunos de sus secretos, además de algunas confesiones sobre cosas de las que no están orgullosas. Asimismo, desvelaron aspectos del pasado de su trayectoria profesional que dejaron muy sorprendido al conductor del espacio.

Rovira quiso saber alguno de los momentos en los que más envidia hubieran sentido sus invitadas. En ese instante, Morgade lo tuvo claro y se sinceró con la audiencia al contar su fallido sueño profesional. Tal y como contó la comunicadora, uno de sus sueños era trabajar en Disneyland París. Morgade logró hacer el casting, pero la rechazaron.

"Yo me presenté para hacer de muñeco en Disneyland París y no me cogieron. No me salió. Este es uno de mis trabajos artísticos fallidos", contaba Morgade. "Me presenté para hacer de muñeco en Disneyland París", señalaba, haciendo referencia a que quiso ponerse bajo la máscara de uno de los personajes que van caminando y haciéndose fotos con los niños en el parque de atracciones.









"Te tengo que decir una cosa"

"Había una regla al entrar de estas de la pared. Entonces tú te ponías, te medían y te decían qué muñeco te tocaba. La zona de los altos no la toqué. Yo estaba para Chip o Chop", explicaba la entrevistada, provocando las risas en el plató. "¿Llegaste a mterte en el traje de Chip o Chop?", quiso saber el presentador. "No, porque no me cogieron", se lamentaba Morgade. "¡Como ardilla no doy!", agregaba.

"Te tengo que decir una cosa", interrpumpía entonces Soraya, dirigiéndose a la humorista. "¿Qué?", reaccionaba Morgado, algo descolocada. "El casting ese lo pasé yo y yo fui Chip y Chop", soltaba entonces la cantante, haciendo referencia a que se había presentado al mismo casting y que la habían cogido a ella en vez de a Morgade.

"Me la estaba guardando", se quejaba la comunicadora, sin dar crédito a lo que acababa de descubrir. Totalmente anodada por la confesión de Soraya, tanto Morgade como el presentador no se podían creer esta coincidencia. Esto se debe a que se dieron cuenta de que el sueño frustrado de la cómica fue arrebatado por la cantante, ambas presentes en el plató.