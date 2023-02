Expósito no puede contener la risa tras recordarle Uriarte un accidentado baile con su mujer: "¡Cállate ya!"

¿Recuerdas cuando salías por la noche a la discoteca? Eso es cosa del pasado, ahora está de moda “el tardeo”, ir a la discoteca por la tarde y llegar a casa para cenar. Ángel Expósito y Jon Uriarte han recordado cómo eran los locales de fiesta de su juventud en 'La Linterna' de COPE.

“Es tan patético que sigue vistiendo con el campanón en el pantalón y le ves bailar y es un pato mareao”, así describía el director de 'La Linterna' a Uriarte para escenificar que es la persona adecuada para tratar el tema. España pasó de los guateques a las salas de fiesta y luego a los “boites”, que era como se llamaba a las discotecas.

Jon asegura que, viéndolo con perspectiva, bailar fumando y con un cubata en la mano, “antes era guay, pero ahora es patético, da cosa”. Hay algo que no ha cambiado en las discotecas, que no hay forma de mantener una conversación: “Lo raro es que ligabas”, se sorprende Uriarte: “¿Es guapa? No lo sé, pero tiene una oreja muy bonita porque era lo único que veías”.

Otra de las características de una discoteca era la zona más solicitada, sobre todo por los hombres: la barra. Apoyarse con el codo y observar el ambiente: “Eso pasaba cuando descubrías que no ibas a ligar nada esa noche”, advertía Expósito. La oscuridad o los típicos pesados de discoteca tampoco faltan en una discoteca, antes y en la actualidad.

Jon Uriarte le recuerda a Expósito un accidentado baile con su mujer

La figura de los DJ también ha cambiado: “Ahora son gente a la que no puedes molestar, peor en nuestros tiempos la gracia estaba en todo lo contrario”, recuerda Jon y Ángel relata cómo se acercaban a la cabina para “hacer peticiones musicales”. En las discotecas de antes la gente se sabía coreografías enteras y había concursos de baile: “Yo, de hecho, he ganado más de uno”, sorprende Expósito con su talento oculto, aunque asegura que él iba por libre y era “autodidacta”. Jon Uriarte bromea con Ángel y le asegura que si “la pobre Pilar”, su mujer, “escribiera un libro y cuenta todas las cosas que tú le has hecho... ¡Que bailando la has lanzado contra un bafle!”. Entre risas, y con temor a que Jon continúe desvelando secretos, le grita “¡Cállate ya!”.