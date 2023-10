Expósito: "Irán ha declarado la guerra Israel, solo que los terroristas de Hamás son la infantería iraní"

Mira, si tuviera que buscar un titular cuando ya han pasado tres o cuatro días desde el ataque terrorista salvaje de estos tíos, me quedaría con 'Irán ha declarado la guerra Israel', solo que los terroristas de Hamás son la infantería iraní y los israelíes, primero, y los palestinos después, son las víctimas. A Irán le da igual, el teatro de operaciones está en otro sitio pero la clave geoestratégica es esa.

Hay otro aspecto que me parece interesante y es que, ya nos pasó con la guerra de Ucrania, y es que estamos viendo la guerra en directo. Pero lo estamos viendo en directo a través del teléfono móvil, no hace falta esperar al telediario, porque lo apagas y... No, no, no, lo ves por las redes. Pero es que no es que veamos la guerra directo, es que estamos viendo el terror más abominable también en directo.

¿Te imaginas haber visto en directo el atentado de Bataclán? ¿Haber visto en directo los atentados de ETA? Pues estamos viendo eso multiplicado por infinito. En las granjas de Israel.





El papel de los civiles en el conflicto

Lo de terrorismo se me queda corto. La bestialidad que estamos viendo en esos vídeos: las mujeres masacradas, los niños decapitados, los civiles participando en las masacres... Es la bestialidad más inhumana imaginable. Son bestias. No son ni seres humanos, el terrorismo como tal se queda corto.

Y otra clave: los civiles y empotrados completamente en esas hordas salvajes, no tienen ni formación terrorista ni saben manejar un arma. Da igual. Se ponen los niños y los jóvenes por esas calles de Gaza a escupir los restos mortales arrastrados de los israelíes, de las civiles, de los niños... Como monstruos, peor que los animales. Por cierto, quien participa en esos linchamientos, en esas palizas, en esos asesinatos, con niños y jóvenes de por medio, siempre son hombres. ¡Qué curioso verdad! ¿Dónde están las mujeres? Imagino que bien cerraditas mientras tanto el horror infinito continúa.