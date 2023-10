Expósito interrumpe sus vacaciones y lanza una 'amenaza' desde Londres por lo que escucha en directo

La pasada semana se celebraba el Día de la Fiesta Nacional. Un día de celebración que cayó en jueves, una excusa perfecta para cogerse el viernes como día libre e irse de puente a algún destino cercano. Esto es lo que hizo el director de La Linterna. Dejó el programa en muy buenas manos, en las de su productor Rubén Corral, y se marchó a Londres.

Seguramente Ángel Expósito disfrutara de unos días de descanso, pero no desconectó. El comunicador no se pierde una ni en vacaciones y, con la radio encendida, y a más de 1.700 kilómetros de distancia, Expósito escuchó algo durante el programa que no pudo pasar por alto.

La nota de voz de Ángel Expósito desde Londres



“Hola desde Londres. No sé qué está pasando, pero esto huele a golpe de Estado”, así comenzaba la nota de voz que el director de La Linterna mandaba inmediatamente al escuchar la sección de cada viernes de Paloma Serrano donde realiza su propia selección de temas musicales.

La elección de esta semana parece no haberle gustado a Expósito: “Terminamos con los Panchos y me habéis metido el mayor truño de los Bee Gees imaginable. Casi me da... Me voy aquí, al Hospital de Saint Thomas, que está muy cerca del Westminster Bridge, a que me miren el corazón cuando he oído el 'Agapimú'. Sin comentarios”. Como si no fuera suficiente reprimenda, Ángel lanza una amenaza a la periodista: “El golpe de Estado será reprimido como corresponde. Palomia, le vas a venir de perlas a Agropopular o a El Pulpo”.

Otros momentos divertidos de Ángel Expósito en La Linterna

El pasado 18 de junio, la selección española de fútbol se proclamaba campeona de la Liga de Naciones 2022-2023 después de ganar en la tanda de penaltis a Croacia. De esta forma, España cortó la sequía de títulos. “España es un país de campeones: Fernando Alonso, Pau Gasol, Marc Márquez, Carlos Alcaraz...”, pero Expósito también recordaba a dos “que simbolizan el orgullo español”. El primero se trata de Rafael Nadal, con 22 Grand Slams, y el segundo es “un deportista que jugó en el Real Madrid, de portero, pero que sus grandes éxitos los logró en otro mundo”. Escucha en el siguiente audio la reacción de Ángel al desvelar su nombre y el momento en el que recuerda lo que sucedió en COPE tras la victoria de España en la Liga de Naciones:

Audio





El director de La Linterna, Ángel Expósito, se partía de la risa en el programa al recordar la reseña de uno de sus tertulianos, el periodista José María Olmo, sobre el Museo de Cera de Madrid. Se trata solo de uno de los muchos fragmentos de mejores gazapos del programa de COPE que el comunicador quiso recordar con motivo del Día Mundial de la Radio.

Audio





Israel Remuiñan, del equipo de La Linterna, realizó varias llamadas a la Casa Blanca para conseguir una entrevista con Trump y con Biden, en el segundo caso tras el breve encuentro entre Sánchez y el presidente de EE. UU. durante la cumbre de líderes de la OTAN, que duró aproximadamente 20 segundos. Escucha la reacción de Ángel Expósito al descubrir la conversación, entre Israel y el personal de prensa de la Casa Blanca, en el siguiente audio:

Audio





Si quieres disfrutar de más momentos divertidos en La Linterna, escucha el programa, de lunes a viernes a partir de las 19 h, en COPE y COPE.es.