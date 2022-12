Un experto recomienda el mes idóneo para comprar portátiles y ordenadores: "Navidad no es el mejor momento"

El experto en tecnología, Mario Yáñez, recomendaba este martes en La Linterna aplazar las compras de portátiles y ordenadores más allá de la Navidad y señalaba el mes idóneo si queremos tirar de ellos como regalo. Además, da las claves a nivel general de lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer las compras navideñas y, específicamente, en qué tenemos que fijarnos si vamos a regalar un móvil a algún familiar o amigo.

A menos de 24 horas del sorteo de Navidad y cuando todavía no se han apagado los sonidos del Black Friday y del Cyber Monday, la tecnología vuelve a cobrar protagonismo como uno de los regalos por excelencia de Papá Noel y los Reyes Magos. Seguro que en nuestras listas hay más de un producto tecnológico: ¿Qué debemos tener en cuenta para que estas compras no se conviertan en una pesadilla?, ¿Cuánto debemos gastar?, ¿Cómo seleccionar las mejores ofertas?









El consultor en temas de tecnología de La Linterna, Mario Yáñez, explica que, a pesar de la crisis y la inflación, vamos a mantener el gasto: “más de un 60% de los españoles piensan mantener el mismo presupuesto que el año pasado o incrementarlo un poco”, comenta. Y es que, según los estudios de empresas como Deloitte o la OCU, cada hogar en España va a gastar unos 630€ estas navidades entre comidas, ocio y regalos, lo que suma más de 12.000 millones de euros, que no está nada mal.

Y, concretamente, vamos a gastar entre 300€ y 400€ en regalos de media. Aunque según las encuestas el 75% de las personas van a dedicar gran parte de este presupuesto a los productos estrella: moda, cosmética, libros y hobbies, la tecnología está en la lista del 40% de los encuestados. Lo curioso es que el destino de esta tecnología es más para niños y adolescentes que para adultos.





Cuándo comprar ordenadores y portátiles



Según explica Yáñez, el ranking de lo más vendido de las Navidades se va a mantener casi sin variaciones en los últimos años: móviles y relojes inteligentes, videoconsolas, videojuegos, tablets, portátiles y accesorios, sobre todo de Gaming: cascos, monitores, sillas, mandos, etc. No obstante, el experto alertaba de que ahora no es el mejor momento para decantarnos por portátiles u ordenadores. ¿Por qué? ¿Cuál es el mes idóneo?:





“Creo que para los ordenadores y portátiles no es el mejor momento y que vamos a encontrar mejores ofertas en enero, tanto por las rebajas como por el habitual lanzamiento de nuevos productos durante el primer trimestre de cada año”, asegura. Así, insiste Yáñez en que planifiquemos esas compras tecnológicas: “Si vamos a regalar un móvil y no sabemos muy bien en qué características tenemos que fijarnos a la hora de elegir un modelo concreto, lo mejor es dedicar tiempo a buscar guías de compra, consultar opiniones y referencias en páginas web de grandes comercios o fabricantes”.





¿Deberíamos comprar tecnología de marca blanca?



“Este es otro punto clave”, avisa el colaborador. “Elijamos marcas de confianza y conocidas. No es recomendable comprar, sobre todo por internet, marcas desconocidas. En este campo hay mucho fake e imitaciones, que parecen productos de primeras marcas pero que son bastante malos en calidad y prestaciones, eso sí a un precio muy bajo. Si vemos una oferta de un producto de alta gama con un precio desorbitadamente bajo desconfiemos o es una basura o un intento de estafa que es lo más probable”, asegura.









Además, explica que, dada la escasez de chips que ha habido durante la pandemia y el descontrol de la cadena de suministros, “podemos encontrarnos con algún modelo concreto del que no haya stock, o tarde mucho en llegar y nos quedamos sin regalo: ojo a vigilar los plazos de entrega”, concluye.