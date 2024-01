Estas son las horas en las que no deberías hacer el ayuno intermitente tras las Navidades para perder peso

¿Cuántos kilos habrías ganado estas Navidades? Se trata de una de las preguntas más habituales de la vuelta al trabajo o a las clases, efectivamente, no se salva nadie. Los oyentes de La Linterna lo tienen claro: “tres kilitos, pero ya nos hemos apuntado a una carrera en mayo y así nos motivamos un poco” Otro aseguraba: “Yo me he pasado estas Navidades comiendo dulce, soy la única que come dulce en mi casa y me he pasado”.

Y es que empieza el año y muchos se plantean ponerse a dieta, la mayoría optan por eliminar el azúcar y comer más sano. Otros eligen probar el famoso ayuno intermitente. Pero, ¿es apto para todos los públicos? ¿Tiene beneficios reales? Magda Carlas, médica, nutricionista y divulgadora médica, explica en los micrófonos de COPE cuáles son las horas en las que no deberías hacerlo.





¿Quiénes no deberían hacer el ayuno intermitente?



Lo primero que hay que tener en cuenta y que es muy importante es que se trate de una persona sana, que no sea diabética y que no tome medicación, aclara la experta en La Linterna. Lo segundo que apunta Carlas es que el ayuno, cuánto más se parezca a nuestro ritmo cotidiano de comidas, mejor. “Mejor estar 12 o 16 horas sin comer que todo el día, para nuestro cuerpo es menos estrés”, añade.

También ha querido matizar la nutricionista que el ayuno no es una dieta, ni una receta mágica, si no una herramienta para perder peso y no es para todo el mundo, comenta. Así, Expósito recuerda que son varios los regímenes de ayuno que se han puesto de moda. Así, el que más se escucha es el 16/9, en el que, básicamente, estás 16 horas sin comer y programas las comidas en 9 horas.





¿En qué horas hay que hacer el ayuno?



“Cuando cenas pronto, incluso a las 20?h hasta el desayuno, eso es un ayuno, y es uno que nos beneficia a todos. ¿Por qué se dice que cenar pronto va bien? Por eso”, comenta la nutricionista a Expósito, al que apunta que, aparte de que el metabolismo por la noche no es el mismo que por el día, “esto nos hace hacer un ayuno voluntario de muchas horas”. “Lo que no recomendaría uno es durante todo el día”, advierte.

El motivo de hacer el ayuno nocturno es porque la noche hay un ritmo circadiano de funcionamiento del organismo y es cuando baja el metabolismo y hay una serie de reacciones... “Cuando no hay luz es más fisiológico, no comer”, subraya Carlas.

Si al romper el ayuno no escoges buenos alimentos, pues habrá servido de poco: “Una manera de romperlo es con alimentos que nos den densidad de nutrientes, alta sensación de saciedad y que sean muy sanos como, por ejemplo, un fruto seco. Nos da proteínas, carbohidratos y grasas saludables, todo al mismo tiempo, además de que sacia muchísimo”, concluye.