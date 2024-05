¿Está en riesgo la libertad de prensa en España? "Hay que tener cuidado con qué decimos que es un bulo"

Seguro que alguna vez has escuchado esa frase de: “Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. Esta afirmación la pronuncio Joseph Göbbels, el responsable de la propaganda nazi durante la II Guerra Mundial. El excanciller del Reich Aleman, ponía en práctica el término “desinformación”.

El concepto terminó de popularizarse en 2016, cuando Donald Trump señaló a medios de comunicación como el New York Times o el Washingon Post, acusándoles de publicar lo que se bautizaría como “fake news”.

Por supuesto, a nadie nos gusta que nos mientan, pero ¿quién controla lo que es mentira y lo que es verdad? ¿Debemos dejar esa decisión en manos de una sola persona?

??¿Qué es lo que escondía el discurso de Sánchez anunciando que continúa como presidente?



?? @ExpositoCOPE explica qué hay detrás de las palabras del presidente del Gobierno



???"Casi 50 años después de que muriera Franco, habrá que ponerse a defender el Estado de derecho" pic.twitter.com/WZvKkxD5Zt — COPE (@COPE) April 29, 2024

El gobierno ha deslizado en varias ocasiones la intención de querer hacerse con ese papel regulador. Por eso, hoy, que es el Día Internacional de la Libertad de Prensa, es precisamente cuando más en peligro está. Ante estas amenazas, en los últimos días hemos visto a muchas asociaciones de periodistas pidiendo que cesen las presiones políticas y que se defienda lo que es uno de los pilares fundamentales de la democracia.

Por supuesto que hay mentiras circulando por algunos portales de noticias, pero, si el gobierno controla las mentiras de los medios, ¿quién controla las mentiras del gobierno?

¿Está amenazada la libertad de prensa?

El Día Mundial de la Libertad de Prensa nos ha pillado en medio de un agrio debate sobre los retos que plantea una información libre y veraz. Un debate que coincide con algo tan insólito como que el gobierno quiera manejar la información.

Olvidando que una buena prensa tiene el derecho y el deber de controlar a los dirigentes y criticarlos si es necesario. María Rey es periodista, la has visto y escuchado millones de veces, y además, es la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid.

Ella misma explicaba en La Linterna que la libertad de prensa "siempre está amenazada, porque para el poder, ningún poder, es cómoda" comenzaba diciendo.

? Los profesionales de radio y TV, preocupados por "la reducción de la libertadd de expresión"



? La @federacionARTVE expresa su preocupación por el señalamiento de los medioshttps://t.co/DQrKULsDbz — COPE (@COPE) May 3, 2024

Sin embargo, dice que, de momento, no hay que caer en el error de decir que, en este momento, la libertad de prensa no es comparable a la que hay en regímenes latinoamericanos. Eso sí, avisa de que en un tiempo podría pasar si seguimos en esta senda.

"Si lo primero que haces es cargarte la credibilidad de la prensa, puedes hacer lo que te da la gana porque le has demostrado a la gente que no hace falta una prensa plural. Está cuestionada cuando cuestiona si somos útiles o necesarios, sí creo que está en riesgo" explicaba.

Igualmente, cree que, ahora más que nunca, tenemos que defender la labor periodística.

¿Qué hay de los bulos?

Para defender poner "un coto previo" a algunas informaciones y medios, Pedro Sánchez se fundamenta en la presencia de "bulos". Pero, ¿a qué se refiere exactamente con eso? Porque sí, informaciones falsas y "bulos" los ha habido siempre, pero María Rey cree que eso "no podemos frenarlo con una ley que prohíba" decía.

"Las informaciones tienen que ser veraces, pero es que eso es la base de nuestro código deontológico, te comprometes con un servicio a la sociedad y tenemos que cumplirlo" seguía contando.

"Muchas veces nos dejamos arrastrar por esa polarización extrema y tenemos que corregirlo, pero tenemos que hacer un ejercicio de autoestima. Este oficio es imprescindible para una democracia sana. Lo que ahora se considera un bulo, en unos años igual es una investigación judicial en toda regla, eso ha pasado, hay que tener mucho cuidado por donde ponemos la etiqueta de bulo" expresaba.

La única forma de combatir un bulo, es el propio periodismo y la libertad. "Lo único que funciona es el periodismo de toda la vida".

Y en cuanto a esta polarización que vivimos, pedía a todos los periodistas no juzgarse ni criticarse entre ellos. "No debemos destruirnos, tenemos una obligación y tenemos que segur haciéndola desde la ética, no hay otra y ese es el camino" sentenciaba.