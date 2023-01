El espectacular rescate de Iris tras la crecida del río en Begonte: "Hacían presión con la moto de agua"

Iris, una vecina de Begonte (Lugo), es una de las 12 personas desalojadas por la crecida del río Ladra. Tuvieron que ayudarla a abandonar su vivienda con una niña de dos años. Todavía está fuera de su casa y esperando hasta que pueda regresar.

En ‘La Linterna’ de COPE, Iris ha relatado cómo vivió el momento del desalojo: “La nena pasó un poco de miedo cuando vinieron dos coches de bomberos. Empezó a asustarse al ver el agua y las sirenas de los bomberos. Yo empecé a ver cómo los vecinos tenían los muros tapados por el agua y en un momento fui al baño y la luz ya no funcionaba.Ahí me preocupé porque teniendo a la niña no podía seguir en casa”. Iris fue desalojada de su vivienda con la ayuda de cuatro bomberos a través de una cuerda: “El agua corría bastante alrededor de casa y el viento era muy fuerte. Primero cogieron a mi hija elevada - le decían que iba volando para tranquilizarla - y yo fui en el agua agarrada a la cuerda”. Iris mide 1,58 cm y, cuando abandonó su casa, el agua le llegaba por encima del hombro.

Otro de los momentos complicados fue el desalojo de la pareja de Iris donde, reconoce, haber pasado mucho miedo: “Las puertas de acceso a la casa estaban tapadas por el agua y solo había un hueco para salir del tamaño de una mochila. Fue complicado porque con la presión del agua no podían abrir la puerta. Hacían presión con la moto de agua”. Iris reconoce no haber vivido nada parecido, un sentimiento que comparten los vecinos de la zona.

La incertidumbre todavía continúa y todavía no saben cuándo podrán regresar: “Ahora estamos en casa de mis suegros. Hoy sabemos que el agua ha bajado bastante, pero todavía no hay luz”, algo muy necesario para Iris, ya que trabaja en casa donde tienen su estudio de arquitectura.

Después de haber vivido este episodio, a Iris solo le quedan palabras de agradecimiento para los bomberos que le salvaron a ella y a su familia: “Ya he dado mil gracias cuando nos desalojaron a nosotros y a los animales, pero vuelvo a dar gracias porque son un equipo de diez. Han hecho una labor increíble, la tranquilidad que nos daban. Muchas gracias a todos”.