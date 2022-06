Enrique Ossorio, en COPE: "Ayuso piensa en Madrid dentro de 10 años. En el futuro y en el largo plazo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado un cambio en estructura de su Gobierno, con el que otorga al consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz, Enrique Ossorio, también las competencias de Vicepresidencia. Ossorio ha pasado por los micrófonos de 'La Linterna' para explicar cómo diseñará el rumbo de Madrid con ese nuevo cargo asignado por Ayuso. "La presidenta no para de hacer cosas en el presente pero también pensando en el futuro y en el largo plazo. Ella considera que Madrid está viviendo una época de crecimiento y que hay otras ciudades que ya han experimentado ese relanzamiento. Ayuso piensa en la capital de dentro de 10 años. Atiende al presente pero al medio plazo", cuenta.

Además, ha indicado que no hay que hacer una interpretación política de su nueva designación y hablado sobre Enrique López. Es un nombre con unos conocimientos jurídicos extraordinarios y un gran sentido común. Eso va a seguir siendo así".









El asunto de los libros de texto, explica Ossorio, está fatal. "Yo lo advertí muchas veces al ministerio. El retraso en el currículo va a tener consecuencias porque han tardado 1 año y tres meses". Además, añadía que "cada comunidad tiene que hacer su decreto y esto tiene unos plazos. El Estado en vez de regular su 60% lo que cualquier alumno español tiene que saber pues no lo ha hecho y se ha preocupado por la perspectiva de género. Faltaban conocimientos absolutamente esenciales y hemos tenido que hacer un trabajo terrible".

Este Ejecutivo regional, insiste el vicepresidente es "muy fuerte. Yo no me considero fuerte, me considero uno más del conjunto de mis compañeros y la presidenta es de una valía extraordinaria. Esto es un reto para mí". Indicaba además que no va a dejar las competencias educativas. "Las conozco bien y voy a poder dedicarme a los nuevos retos".