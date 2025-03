Diego Garrocho: "Además de regalar corbatas, no se me ocurre mejor manera de celebrar el Día del Padre que aprendiendo a no tener miedo"

¿Cómo celebrar el día del padre? Pues hay tantas paternidades como padres ahí en el mundo. A Eva Serrano, editora de Círculo de Tiza, le escuché decir una vez que en nuestro tiempo no existen demasiados libros sobre los padres. Se habla de la maternidad, de la familia e incluso de la tribu, pero pocas veces se reflexiona o se escribe sobre qué significa ser padre, cuál es su ideal, cuántas son las paradojas y cuántas las esperanzas de esa compleja encomienda.

Que nuestra literatura reciente no aborde la paternidad no significa que a lo largo de la historia no se haya hablado de padres y de hijos ilustres. En la Ilíada, por ejemplo, Aquiles es descrito muchas veces como el hijo de Peleo. En la Odisea, Telemaco, el hijo de Ulises, representa entre otras muchas cosas la búsqueda insistente de ese padre ausente. Virgilio es referido por Dante en la Divina Comedia de manera figurada como el Dulcísimo Padre, pues le sirve de guía a través del infierno y el purgatorio. Precisamente esta referencia al Virgilio de Dante nos permite abordar uno de los raros dos constantes en los buenos padres.

Un buen padre cuida, quiere y enseña. Es, como en el poema de Gabriel Aresti, quien construye un hogar que nos servirá de refugio. Es la mano grande con la que medimos nuestra pequeñez. Pero además hay un aprendizaje especial en la infancia de quienes tuvimos la suerte de contar con un buen padre. Un padre es aquel que nos infunde valentía. Así que además de regalar corbatas, de hacer dibujos o de recordar con cariño a los padres ausentes, no se me ocurre una mejor manera de celebrar el día de San José que siguiendo esa enseñanza de los buenos padres. Ojalá en un día como hoy, entre otras muchas cosas, aprendamos de una vez por todas a no tener miedo.