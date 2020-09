El Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, en COPE: “Lo que no puede parar es la educación”

En una de las tesituras más complejas que nuestro sistema educativo recuerda, los 17, Enrique Osorio, el responsable del Gobierno de Díaz Ayuso en esta materia ha pasado por los micrófonos de ‘La Linterna’ de COPE para valorar cómo encara Madrid la vuelta al cole más importante de su historia reciente.

“Hemos pedido disculpas por lo que sucedió ayer”, ha comenzado, recordando las imágenes de las colas de profesores que acudieron a realizarse las pruebas del coronavirus. “Hubo personas que esperaron mucho tiempo. El problema es que queríamos hacer las pruebas a 100.000 personas, antes del curso. Ellos llegaron el martes y el curso empieza mañana, teníamos 4 días. Pusimos todos los medios. En cuanto se retrasa algo… había gente que no llevó el impreso, hubo gente que no fue a la hora, otros que no estaban en las listas”, ha relatado.

Con respecto a la solución que han buscado ha querido destacar que este jueves se han habilitado “un edificio más y más puestos. Horario ampliado y las cosas han discurrido como queríamos que discurrieran ayer”, ha asegurado Osorio, para zanjar la polémica: “El primer día no funcionó como nosotros queríamos”.

La contratación de 11.000 profesores

Otro de los temas de actualidad es sin duda la contratación masiva que anunció Díaz Ayuso de hasta 11.000 nuevos profesores interinos para paliar los efectos del COVID. Osorio ha destacado que aquí es una “tarea complicada la de los espacios. Al empezar ha habido que hacer un esfuerzo inmenso. Enviamos un escrito avisando a los centros de que podíamos empezar en el escenario dos y nos han ido enviando sus propuestas”, ha introducido para aclarar qué piensan hacer con las futuras contrataciones.

“Tenemos un sistema de bolsas para contratar a los interinos y por otra parte estamos buscando espacios dentro del propio centro y en los ayuntamientos. Contemplamos la posibilidad de utilizar prefabricados”, resumía.

Vacaciones de los profesores y previsión frente al COVID

También se le ha preguntado al consejero de Educación por qué no se ha podido tener una mayor previsión con medidas como adelantar las vacaciones de los docentes. Una previsión que Osorio asegura que “hubiese sido deseable, pero los docentes a partir del 9 tuvieron que organizar la educación online. En el mes de julio, algunos alumnos volvieron y tenían que organizar todo el curso”, ha comentado sobre el trabajo de los profesores. “Han hecho un gran esfuerzo y las vacaciones las tenían en el mes de agosto. En la consejería no nos hemos ido de vacaciones”, ha concluido.

Ayuso y el contagio de los niños

Por último, Ángel Expósito le ha preguntado a Osorio por las palabras de la presidenta Ayuso en las que aseguraba que muchos niños se iban a contagiar de coronavirus. El consejero ha recordado que ya desde organismos internacionales se está diciendo que “la vacuna no va a ser la solución definitiva y vamos a tener que convivir con el virus”.

“Vamos a tener que abrir los centros educativos. En ese contexto va a haber gente que se infecte y tenemos que atajar esos contagios. El virus es menos contagioso y en el caso de los niños más pequeños casi inexistente. Nos tenemos que acostumbrar a que puede pasar. Lo que no puede parar es la educación”, ha concluido el consejero de Educación en su entrevista con Ángel Expósito en ‘La Linterna’.