¿Conoces 'La regla de espera'?: El truco definitivo para no caer en compras innecesarias estas Navidades

Estamos en Navidad e inevitablemente es una época en la que compramos mucho y toca pensar en regalos para cumplir con los compromisos. Las marcas lo saben y aprovechan para hacer descuentos y ofertan que capten nuestra atención. Es normal que compremos, que gastemos más dinero que otros meses, pero el problema llega cuando se convierte en algo compulsivo.

El ambiente de estas fechas tiene un papel decisivo. Tenemos un falso optimismo y un estado de felicidad que invita a comprar y en apenas dos minutos, solo usando el móvil, la compra está hecha. Los jóvenes pasan mucho tiempo en Instagram o TikTok y cada día pueden ver decenas de publicaciones en las que se anuncian productos.





¿Qué nos lleva a comprar de forma impulsiva?

La neuropsicóloga Aurora García Moreno explica en La Linternacuál es la diferencia entre la compra excesiva y la compulsiva: “Un comprador sano controla el deseo cuando va a adquirir una compra y es capaz de planificar, aunque en épocas navideñas, por ejemplo, se exceda. Además, se sienten satisfechos con las compras, y en el caso de que no lo estuviera no tienen problema en cambiarlo”. Esto sería realizar una compra excesiva, pero se vuelve compulsiva cuando “el comprador es incapaz de frenar la impulsividad y organiza su vida en función de las compras. Compra por comprar, sin tener en cuenta el tema económico y se sienten más válidos al comprar, aunque también avergonzados”. Los compradores compulsivos realizan las compras como una compensación ante cualquier problema.

La neuropsicóloga explica que compramos, aunque no lo necesitemos, normalmente, por motivos emocionales. Puede ser como un modo de recompensa o por una dificultad ante el manejo del estrés, entre otras causas. “El hábito de tener estas recompensas a corto plazo lleva a realizarlas muy constantemente, ya que la compra resulta muy gratificante”, describe Aurora, advirtiendo que “genera una falsa sensación de seguridad y felicidad”.





A la hora de comprar, pueden influir factores comoel aburrimiento o la tristeza. Aurora García Moreno describe también cuáles son otros motivos por los que una persona puede comprar de forma compulsiva: “Personas que a edades muy tempranas han tenido carencia de límites, personas con baja autoestima que buscan no ser rechazados, personas con problemas que lo usan como una vía de escape o personas depresivas”.

Cómo prevenir ese comportamiento compulsivo a la hora de comprar



La neuropsicóloga da una recomendación que funciona en la mayoría de los casos. Si te encuentras frente a una publicidad muy llamativa de un objeto que no necesitas, pero que sientes el deseo de comprar, Aurora aconseja “la regla de espera” que consiste en posponer la compra: “Piénsalo, déjalo para mañana, porque quizá mañana no te parezca tan interesante”. Otros de los trucos efectivos son elaborar listas de lo más necesario, tener un presupuesto para no pasarse y, sobre todo, no comprar cuando se está con un ánimo bajo.