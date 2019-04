Colau se lleva un 'Zas' por plagiar a Leticia Sabater para captar votos

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La regidora ha sido noticia por su activismo en los desahucios al comienzo de su carrera política, así como su opinión sobre la independencia de Cataluña, además de anunciar en el programa de televisión de Telecinco, Sálvame, que era bisexual.

Para Herrero, Colau “nunca ha tenido miedo al ridículo, con tal de ser la primera, la única, la más… Y, claro, en campaña este tipo de perfiles tienen mucho peligro”. En los últimos días, y con objetivo de captar el voto joven, ha arrancado un nuevo método en redes sociales. En el vídeo, Colau intenta mostrarse natural y sobreactuar. En uno de los vídeos, para criticar que los medios hablaran más de la manifestación de Vox en Barcelona que del acto que ella había organizado con el lema “El amor gana al odio”, colgó este fragmento.

Julio César Herrero reacciona a este vídeo asegurando: “Gente superpower. Mensajes brutales. Tía, superfuerte”. Pero el vídeo guarda más momentos icónicos. “Al ver esto uno empieza a fibrilar y piensa que habrá sido un episodio y que recuperará el tono de alguien normal” asegura el periodista antes de escuchar un fragmento en el que Colau cuenta que ha tenido un cara a cara con Valls.

“¿High?”

“Vamos a ver Ada, que me da que no has entendido algo. Tienes 45 tacos. Eres la primera alcaldesa bisexual del mundo y esto revienta al heteropatriarcado. Así que no tienes ninguna necesidad de dar este espectáculo. A los jóvenes – a los que tienen edad para votar, digo- se llega hablando normal, siendo natural y contando cosas que les interesen. Porque si te ponen la etiqueta de patética, tía, eso ya no lo levanta ni la mejor consultora en marketing político” concluye el colaborador de La Linterna.

Así que, por “hablar a los jóvenes como si fueran idiotas” y por “plagiar el registro de Leticia Sabater para pillar votos”, la alcaldesa de Barcelona y candidata a repetir legislatura, Ada Colau, se lleva un … “¡Zas! ¡En toda la boca!”