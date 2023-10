El chiste sobre Extremadura y las rupturas sentimentales con el que se parte de risa Expósito: "Muy bueno"

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, arrancaba la sección 'He visto luz' diciendo que "el avión está sobrevalorado" y para demostrarlo, lo analiza con el comunicador Jon Uriarte, y recordaron el vuelo que hicieron juntos hasta Guatemala, "jamás en su vida lo olvidará". Pero, un chiste sobre Extremadura y rupturas sentimentales acaban provocando su risa.

Todo esto viene en relación con una de las medidas selladas entre el pacto de coalición entre el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Presidenta de Sumar, Yolanda Díaz, del pasado martes 24 de octubre, ha sido la de limitar los vuelos que se produzcan con salida y llegada en España. Por tanto, en caso de que se produzca el Gobierno entre PSOE y Sumar, adoptarían esta medida con la que quieren reducir la contaminación ambiental.

La respuesta de Expósito a un Guardia Civil si le para en la autovía

Tanto Sánchez como Díaz dicen que se contamina poco y se tarda menos en los trayectos, pero el caso es que si vas con Expósito, como decía Uriarte "tardas menos" porque recordaban un caso en el que Ángel tenía que volver a Madrid y decía "cuando volvamos y te pare un Guardia Civil, y diga, oiga que se ha pasado usted, respondes, nada tío por la concordia que iba solo a 138, es una vez".

La reducción de los vuelos se aplicarían en trayectos que tengan una duración, en tren, inferior a dos horas y media y este requisito solamente lo cumplen trayectos como Madrid-Valencia y Madrid-Alicante. Para desplazarte a Valencia puedes llegar en menos de dos horas, mientras que para Alicante unas dos horas y veinte minutos.

Los comunicadores decían que el avión es el medio de transporte más seguro, sin embargo, como mencionaba el director de 'La Linterna' hay un poco de "postureo". Aunque también están las personas que tienen miedo para volar, aunque "mejor no demos ideas al Gobierno", mencionaba Expósito.

El chiste sobre Extremadura que desencadena las risas de Ángel Expósito

No se puede negar que con la rapidez de un ave se puede prescindir de un avión, aunque no todos llegan a todas las estaciones de tren de España. Los comunicadores daban pasa a un audio en el que se escuchaba un chiste sobre trenes y Extremadura y todo esto desencadenaba en una risa continua de Ángel Expósito, "muy bueno, ¿qué pensara Fernández Vara, ahora vicepresidente del Senado con Sánchez? Estarán todos agradecidísimos".

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, no consideran solidario y decente el avión para viajes cortos y no urgentes, Expósito no daba crédito por lo que decían, ya que, el actual Presidente del Gobierno "va en helicóptero de Moncloa a Torrejón, 28 kilómetros ida y vuelta".

Los comunicadores finalizaban la sección con una propuesta y decían que si el "vuelo es de dos horas que vayan andando, al fin y al cabo a Pedro Sánchez le encanta correr".