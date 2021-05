Blanca, la vecina de Ceuta que acoge a inmigrantes en su casa para que no se queden en la calle

Hemos seguido hablando hoy también de Ceuta. En las últimas horas también de Melilla. Han pasado cinco días de la llegado entre ocho y diez mil migrantes a esa ciudad española. La gran mayoría muchos han vuelto a marruecos. Pero preocupa la gran cantidad de menores que siguen en la ciudad. También otros muchos que siguen deambulando, sin comida ni agua. Durante esta semana hemos escuchado mil historias, imposible olvidarlas. Te quiero presentar a alguien muy especial. Quiero que conozcas a una persona que ha vivido y experimentado lo que sufren en su propia casa estos chicos llegados desde Marruecos. Blanca nació en Ceuta, tiene 31 años. Es cocinera y trabaja en un bar de la ciudad.

¿Cuánta gente vive en tu casa?

Mi casa está dividida en dos partes. Yo vivo con mi madre y mi hijo. Ya acogí a chicos antes del confinamiento. Había seis chicos al principio. Empezó el confinamiento y no iba a echarles. Cinco de ellos emigraron. Y quedó aquí un señor mayor, que tendrá unos 55 años. Y ese hombre no tiene medios ni salud para someterse a ese viaje, a ese peligro. Entonces se quedó aquí, no lo voy a echar a la calle. Él tiene varios hijos en Marruecos. Hubo la oportunidad de ir a Marruecos, pero ¿cómo se va a ir? Porque varias bocas dependen de él y se gana la vida pintando. Este lunes cuando ha pasado este suceso, uno de sus hijos que tiene 25 años, que es electricista, entró. Yo no los quería dejar en la calle. Está con su padre y se van ganando la vida. Tienen la llave. Yo no les voy a echar. Son gente muy honrada, no son como les pintan. Son parte de mi familia. Ese hombre lleva un año viviendo conmigo.

¿Qué te dicen tu madre y tu hijo?

Mi niño llora porque no entiende como estos niños están sin su madre. No entiende cómo pasan hambre y no van al colegio. Tomar la determinación de hacer algo así, es porque ya lo han perdido todo. Van a hacerlo aunque mueran en el intento que poder morir cada día.

Durante esta semana yo destaqué la solidaridad de los ceutíes, ¿has tenido más gente en casa no?

El que más tiene, tiene 18 años. Es que son niños. ¿Qué vas a hacer? No te piden nada, no roban, no molestan, solo piden de comer. Yo tengo un huerto. A mi una olla de potaje no me va a costar. Ayer cuando los busqué, los buscó la policía y se los llevó la policía se lo llevaron en furgones. Esta mañana viniendo al trabajo vi otros pocos. No los dejan estar en Tarajal y que están en la calle. ¿Y cómo le vas a negar de comer a un niño? Los que somos autóctonos de aquí conocemos estas historias tan extremas. Buenos y malos hay en todos lados. Yo te doy mi palabra que son buenas personas. No han venido a hacer daño y pedir de comer no es delinquir.