La banca y la España rural

Son muchos los pueblos de España que han perdido a su población, la popularmente llamada 'España vaciada'. En nuestro país hay cerca de 5.000 pueblos en los que viven menos de 1.000 personas. Pueblos de Castilla la Mancha, de Asturias o de Teruel. Este tipo de zonas rurales están cada vez más afectadas por la enorme brecha que separa el mundo urbano de los pueblos.





Hay gente que no quiere mudarse y se ve obligada a hacerlo porque no tienen los servicios necesarios para su día a día. No hay un médico cerca, no pueden acceder a una farmacia o les falta algo tan importante como una escuela. Otros no tienen la posibilidad de sacar dinero cerca de casa porque no disponen de cajero. Javier Mancebo, responsable del modelo de relación de BBVA en España: la digitalización ha traído muchas ventajas para aquellos ciudadanos que buscan agilidad en la forma de acceder a sus cuentas bancarias, no obstante, me gustaría destacar que las oficinas siguen jugando un papel fundamental y seguirán siendo claves en el proceso de relación con nuestros clientes.





Una de las soluciones la han puesto sobre la mesa las tres patronales bancarias. Entre ellas, BBVA. Gracias a su esfuerzo, se ha dispuesto una red de 363 agencias, El 73% de ellas en poblaciones con menos de 5.000 habitantes. En BBVA somos conscientes de la preocupación que existe entorno a la España rural, y que todas las personas puedan acceder a los servicios bancarios con independencia de la localidad o barrio donde vivan. Desde el sector bancario en general y desde BBVA en particular, se han tomado medidas para extender los servicios financieros a todo el territorio nacional, incluidas las zonas rurales.





Con esta medida, BBVA busca contribuir a que todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, tengan acceso al efectivo con el menor desplazamiento posible. Hemos firmado un acuerdo con Correos para que los clientes puedan retirar dinero en efectivo en sus oficinas.





Además, la digitalización es ahora mismo uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Por eso, los vecinos de estos pueblos también pueden hacer sus gestiones bancarias a través de una app. Siempre que tengo que realizar algún tipo de gestión, por Internet no tengo ningún tipo de problemas, y con la aplicación de BBVA, menos.





Tanto Jorge, como Ana María, que vive en Láncara, en Lugo, van a tener a su disposición a los carteros de Correos para acceder al efectivo de forma directa. Por ejemplo, ¿necesitas cambio? Tienes que ir en persona ¿Neceistas acceder a dinero en efectivo? Simplemente en el cajero ya te manejas ¿Hacer transferencias? Ya las haces desde la aplicación.





Esa España rural o 'vaciada' también está llena de gente que quiere quedarse. Y gracias a iniciativas como esta, están un paso más cerca de conseguirlo





