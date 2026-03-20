Al rescate de Nigeria

La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza una nueva campaña de apoyo a los nigerianos que por razón de su fe cristiana están siendo masacrados a manos de los extremistas fulani. Se trata de milicias armadas que se han unido a grupos yihadistas con los que colaboran y de los que reciben apoyo económico y armamento. A ellos se suman los milicianos de Boko Haram.

Se calcula que en los últimos diez años más de 200 sacerdotes han sufrido secuestro. Solo en el mes de junio pasado, fueron asesinados 259 cristianos de una misma aldea, y en noviembre 265 alumnos fueron secuestrados mientras asistían a clase. Estas cifras son solo una pequeña muestra del daño que la islamización forzosa está causando a los cristianos y a todos los nigerianos que no viven en zonas urbanas.

Nuestro compañero Fernando de Haro, de viaje en Nigeria para un nuevo documental, denuncia la total inseguridad que reina en un país que el ejército no controla y que ningún Ejecutivo es capaz de gobernar. Sin embargo, las comunidades cristianas de Nigeria no claudican. Y son las mujeres las que soportan el mayor peso de la persecución porque, además, sufren el riesgo real de la esclavitud sexual.

La cuestión no es solo lo que hoy está pasando, sino lo que va a seguir sucediendo en un país en el que la islamización se ha convertido en un proyecto político en manos del grupo terrorista más sanguinario de las últimas décadas. Sin un apoyo real de la comunidad internacional, Nigeria se desangrará al mismo ritmo que aumentará el riesgo para toda la zona. Si no actúa la convicción, que lo haga, al menos, la necesidad.