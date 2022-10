Un armador gallego avisa del pescado que subirá de precio tras el veto a los caladeros: un clásico del 'super'

Un armador gallego ha avisado este lunes en La Linterna de las consecuencias que tendrá para la pesca el veto anunciado por la Comisión Europea en ciertos caladeros. Concretamente, José Carlos Bacelar, que trabaja en el arrastrero gallego Herbadi Dos, alerta de cuáles serán las especies de pescado que verán reducida considerablemente su pesca en los próximos meses y que, por tanto, subirá su precio en los principales puntos de venta. Y es que, además, uno de ellos es un clásico, tanto de los supermercados como de las casas españolas.

La pesca de fondo a más de 400 metros está prohibida en 87 zonas del Atlántico desde ya. Es la nueva norma de la Comisión para proteger los ecosistemas marinos. Este veto afecta a tres caladeros importantísimos: el Gran Sol, a la altura de Irlanda, el Cantábrico y el Golfo de Cádiz. La prohibición de faenar a más de 400 metros significa capturar menos, perder horas de trabajo, los cálculos del sector cifran que el veto afectará a 2.500 pescadores y a más de 500 barcos. José Carlos está en tierra pero sigue de cerca la faena de su barco en el Gran Sol, han decidido salir a trabajar a pesar de las restricciones.









¿Cómo ha afectado el veto a la pesca?



Según revela a Ángel Expósito el armador, están “trabajando desde el sábado en la zona de Gran Sol, a 120 metros de profundidad”. Estas zonas prohibidas quedan un poco más afuera, pero ellos no se pueden acercar “porque cada día nos están dando líneas distintas, no está muy claro, y no queremos volver a los tiempos de las multas y los aplazamientos. “El caladero es muy grande y muy diverso, y la zona marcada es muy rica en pescado”, apunta José Carlos Bacelar.

“Parece que el arrastre que lleva un hierro en la popa y que va destrozando todo es la mentalidad que nos está imponiendo otros intereses”, se queja el armador en COPE. Destaca que ellos llevan un arrastre con una red profunda y un hilo con una sección de 3 milímetros, “nosotros si enganchamos algo nos dejamos la mitad de la red atrás”. “A mí si dejo parte de la red atrás me hace falta un día de trabajo para recuperar el valor de la red”, denuncia.

!Parece que nosotros somos los que destrozamos el mar y no es así, estamos muy interesados en cuidar nuestros caladeros. Llevamos 100 años pescando, cuando era pequeños sabía que había ahí barcos, y ahora dicen que es una zona prohibida para siempre, ojo”, concluye.









¿Qué pescados van a subir de precio?



Según apunta el armador, hay tres tipos de pescado que van a volverse especialmente complicados y que capturarán menos, lo que encarecerá su precio. “El rape blanco, ya no es que no lo podamos capturar, sino que en esas profundidades se coge el 70 u 80% de ese tipo de pescado”. No obstante, hay otro, muy habitual de consumo en mercados y supermercados, que también se verá afectado: La merluza. “La cigala, al oeste de Irlanda, hay una zona muy buena, de gran tamaño, de ¾ piezas un kilo, que la han marcado y queda prácticamente excluida”, añade.

A la pregunta de Pilar García de la Granja sobre si los precios van a subir, explica: “Sí, pero si no lo traemos, por mucho que suba, a ver si lo poco que traemos nos compensa el precio. Ya venimos de años con otras zonas prohibidas, no sé el arrastre a quién hará daño”, comenta en La Linterna.

“No se ha hecho un estudio de impacto económico sobre la flota. Si no pescamos y hay que retirar la flota hay que contratar marineros, familias y todo lo que viene detrás. Es un caladero que somos familias muy pequeñas, sabemos lo que es el mar y queremos cuidarlo, tener futuro, como cualquiera, lo normal”, finaliza.