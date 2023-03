Aparecen casos de gripe aviar en humanos: Un experto del CSIC aclara si puedo contagiarme al consumir huevos

En 2021 hubo en España solo tres brotes de gripe aviar en granjas y en 2022 y lo que llevamos de 2023 los brotes han sido 150. En Europa, por ejemplo, se han sacrificado en el último año 13 millones de aves de corral. Llevamos hablando de este virus 20 años, pero ahora algo ha cambiado. Es muy raro que los humanos nos infectemos, pero desde hace un año comprobamos que podía transmitirse entre mamíferos. El primer caso fue una granja de visones en La Coruña. La gran amenaza es que siga mutando y pueda contagiarse entre personas.

El divulgador científico Jorge Alcalde aclara que si compramos huevos o carne infectada por gripe aviar no nos podemos contagiar: “Hay que estar tranquilos. La transmisión de este virus a humanos es muy rara, a penas unos centenares de casos en todo el mundo, y esta transmisión no es por el consumo de productos, sino que se produce por el contacto estrecho y continuado con el virus a través de los excrementos de las aves, el plumaje... no ha habido ningún caso que tenga que ver con el consumo de estos productos”.





Así se transmite el virus y cómo se frena un brote



Gustavo del Real, investigador del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología agraria y alimentaria del CSIC, sostiene en La Linterna de COPE que la preocupación tiene que ser “en el ámbito médico, pero no a nivel de la población, puesto que el riesgo de transmisión a las personas es muy bajo. Solo ha causado unos 10 casos en humanos en todo el mundo y, de estos, una chica ha muerto en Camboya”.

Principalmente, la alarma se encuentra en el entorno agrario debido al rápido contagio entre las aves. Gustavo explica que este virus, que lleva más de dos décadas, “tiene una tasa de adaptación muy alta, por lo que ha infectado con más facilidad a una mayor variedad de aves acuáticas migratorias que trasportan el virus por todas partes del mundo”.

La vacuna en aves de corral existe y se lleva utilizando en China desde hace tiempo, pero en Europa la normativa lo prohíbe porque “no elimina el virus de un brote, lo que hace es suavizar la gravedad de la infección en las aves y disminuir la progresión a otras granjas, pero se mantiene el peligro”. Por este motivo, el investigador explica que la medida más eficaz es “el sacrificio masivo de los animales de una granja, la cuarentena y la reconstitución de esas granjas”. Este es el procedimiento que se utiliza en España para eliminar la presencia del virus.