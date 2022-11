Ángel Expósito se para en directo a leer el cartel de un bar que se ha encontrado por Nueva York: "Te lo juro"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, se paraba en directo este lunes en pleno directo en las calles de Nueva York para leer el cartel de un bar con el que se ha encontrado de frente en la calle y que le ha llamado poderosamente la atención. Tanto es así que el comunicador de COPE ha detenido momentáneamente la sección 'He visto luz' de Jon Uriarte para explicar el contenido de la pizarra del establecimiento, localizado en el barrio de 'Little Spain'.

Y es que el presentador del programa de COPE ha encendido la linterna este martes desde el corazón de Estados Unidos, en el que ha hablado con españoles que viven allí, así como personas relevantes del mundo de la ciencia que desarrollan su trabajo en la ciudad norteamericana. Además, ha contado en su editorial lo sorpresa que se ha llevado por lo que ha escuchado a los transeúntes que pasaban por Times Square, la céntrica e icónica plaza.









Ángel Expósito lee un cartel en directo: “Te lo juro”



Pero si algo ha sido de lo más curioso ha sido durante la sección de Jon Uriarte, en la que ambos aprovechaban para comentar lo “fácil” que algunos españoles nos creemos que aprendemos inglés. “Fíjate cuánto tiempo llevamos haciendo como que sabemos inglés nivel medio”, comentaba Urianrte. En ese momento sonaba un extracto de un monólogo que lo reflejaba perfectamente: “Es muy fácil aumentar el nivel medio de inglés, basta con coger una palabra en español y cambiarle la entonación. De confusión, confusion; de hospital, hospital; alfombra, halfombra; tintorería, halfombras-hospital”.

Así, tras escucharlo Ángel Expósito ha querido detener el programa para leer los carteles de varios bares y restaurantes de Nueva York que tenía delante en esos momentos. Si quieres escucharlo, hazlo en el siguiente audio:

Audio









“Palabra, estoy en un sitio que se llama 'Little Spain' y te voy a leer los carteles que tengo alrededor”. Las frases que relata el comunicador de COPE son de lo más hilarantes por la combinación entre castellano e inglés: “Jamón and queso, colmado de tapas with my wife y, debajo, ración de paella, carnes a la brasa, horno de leña. Te lo juro”, concluía Expósito que, además, explicaba que a su derecha leía: “bar Manolo y bar Celona”. “Me encanta, porque qué bien entiendo inglés”, comentaba Uriarte.

Expósito, desde Nueva York: “La Hispanidad es global”



Y es que, además, el director de La Linterna ha querido aprovechar su editorial para hablar de lo que se ha encontrado en una de las míticas plazas del centro de la ciudad: “Aquí, junto a Times Square, tan cerca de algo así como la plaza mayor del mundo te sientes orgulloso de tanta gente con la que te cruzas hablando español”.

Audio









Así, y a modo de moraleja Expósito señala que “aunque en demasiadas ocasiones desde lo más alto de la propia España intenten cargársela en un proceso histórico suicida, caminas por esta costa Este de Estados Unidos y como que es imposible”. “Porque resulta que la Hispanidad es global. Y es verdad”, concluye.