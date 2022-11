Ángel Expósito entrevista a su sobrina, Ester Expósito: "Élite me cambió la vida también a nivel personal"

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, entrevistaba este jueves en La Linterna a la que pocos saben que es su sobrina, Ester Expósito, con la que ha hablado de su última película, 'Venus', dirigida por Jaume Balagueró, que también ha pasado por los micrófonos de COPE. “No es la típica película que se basa en sustos, también es terror puro, escenas prolongadas con características de las películas de Jaume”, explica la actriz.

Y es que ambos reconocían, al comienzo de la entrevista, que se encontraban en una situación “rara”, dado el vínculo familiar que les une. Pero Ester no se ha cortado en nada, ni en repasar su fama, su carrera, cómo lo viven en casa e, incluso, lo difícil de su último papel:

“Es sacrificado porque, aparte de la cuestión física, hay una cuestión de control de la respiración, el personaje está en una tensión constante de miedo”. Una cinta que tardaron dos meses en rodarla.

El propio Balagueró ha irrumpido en la entrevista para subrayar el talento de Ester en su última película, respondiendo a Expósito si su “sobrina promete”: “No es que prometa, es que ya está ahí, es definitivamente una de las grandes actrices de este país, estamos ante una estrella, que ya lo era, estoy enamorado del trabajo que ha hecho”, asegura.













Ester Expósito: “Élite me cambió la vida, también a nivel personal”

“¿Es difícil que no se te vaya la pinza?”, así de directo le preguntaba el director de La Linterna a su sobrina, cuyos vídeos se han convertido en todo un fenómeno en Instagram y TikTok: “En mi caso no ha sido difícil, es difícil aguantar y no acostumbrarse a este tren de vida. He tenido que digerirlo, hay momentos que se hace duro, pero tengo unos padres que me han dado una educación y un arraigo a la tierra”, comentaba, en referencia al hermano y cuñada de Ángel Expósito.

De hecho, el propio comunicador de COPE ha querido recordar una foto en casa de su hermano en la que aparece en el circo con su sobrina y ha querido destacar que la primera vez que la actriz fue al Bernabéu fue él quien le llevó.

Pero sobre su papel más famoso hasta la fecha, el de la serie de Netflix 'Élite', Ester Expósito asegura que le “cambió la vida, no solo a nivel profesional, sino que también a lo personal”. “Es el único personaje con el que he estado tanto tiempo”, mantiene.

Ester Expósito: “En mi casa me siguen regañando”

Uno de los mejores momentos de la entrevista ha sido la aparición de un audio de la madre de la propia Ester, que le recriminaba que hubiese dejado la habitación sin ordenar: “Os voy a matar”, se quejaba la intérprete. “Tengo que hablar: sí, soy un desastre, si hay algo que me define es que soy muy desorganizada” reconocía a su tío.

Y es que, tal y como asegura, le siguen regañando a día de hoy. “Es verdad que la de regañar siempre ha sido mi madre pero mi padre me echó el otro día una pullita porque había salido la noche anterior y le dijo a mi madre que había que despertarme que ya era tarde”.

Además, reconoce que su película favorita es la 'Princesa prometida', y parte de culpa es de su padre: “recuerdo que me la enseñó mi padre, la veíamos juntos, la he visto mil veces. Es un cuento, pero es muy especial, todos los actores son increíbles y es capaz de transmitir intensidad en cada momento”.

Sobre su próximos proyectos tras 'Venus', apunta la actriz la presentación de un documental de Isabel Coixet en México y algo muy especial para el comienzo0 de 2023: “En enero empiezo a grabar mi próxima película en Madrid, de un terror metafórico, con un director genial y el guion de una de las mejores guionistas de España”.