De Íñigo Montoya y Buttercup: ¿Qué ha sido los protagonistas de 'La Princesa Prometida'?

35 años después se sigue hablando de 'La Princesa Prometida'. De hecho, es un film que sigue pasando de generación en generación. En el momento de su estreno, en 1987, no gustó demasiado, dado que recaudó 30 millones de dólares frente a los 300 millones que sumó 'Atracción fatal' ese mismo año. Sin embargo, a lo largo de estas tres décadas, el fenómeno no ha hecho nada más que crecer. Incluso, el pasado 12 de julio de 2019, se decidió actualizar la película y llevarla de nuevo a los cines. Es por esto por lo que tanto la historia como sus protagonistas calaron a muchos, al igual que a la cultura del cine.

Cary Elwes fue elegido entonces sin necesidad de pasar por un casting previo para dar vida a Westley, mientras que varias actrices postularon para interpretar a la protagonista, entre las que se encuentran destacados rostros como Courtney Cox, Uma Thurman y Whoopy Golberg. No obstante, tras evaluar a más de 500 jóvenes, fue Robin Wright la elegida para ponerse en la piel de Buttercup. Junto a ellos, André the Giant, Mandy Patinki, Peter Falk, Fred Savage, Billy Crystal, Wallace Shawn, Chris Sarandon y Carol Kane completan el mítico elenco. A pesar del éxito, a muchos se les ha perdido la pista ¿Dónde se puede ver ahora a Buttercup o Íñigo Montoya?

Cary Elwes

A diferencia de su compañera protagonista, Elwes es un actor que creció rodeado de lujos, dado que su madre es la heredera naviera y decoradora de interiores Tessa Kennedy, encargada de reformar míticos hoteles como el Ritz o Claridge. Además, de tener de cuñada a la escritora Christina Oxenberg, hija de la princesa Elizabeth de Yugoslavia.

Desde su aparición en 'La Princesa Prometida', comenzó a forjar una larga trayectoria y se le ha visto en películas como 'Días de trueno' (1990), 'Las locas, locas aventuras de Robin Hood' (1993), 'Drácula, de Bram Stoker' (1992), 'The Crush' (1993), 'Saw' (2003), 'La reina de España (2016)' y 'Misión Imposible 7' (2022), entre muchas otras. Además de varias series como 'Stranger Things'.

En lo personal, desde el 2020 está casado con la fotógrafa Lisa Marie Kurbikoff, con quien tiene una hija, Monique. Asimismo, hace no mucho, tuvo que enfrentarse a un complicado momento cuando, en 2021, falleció de cáncer su hermana pequeña.









Robin Wright

Por otro lado, la actriz creció en el seno de una familia media, en la que su madre vendía cosméticos y su padre trabajaba en una farmacéutica. Es por esto por lo que su papel protagonista en esta película marcó un antes y un después tanto en los personal como en lo profesional. El recordado rostro de Wrigh se ha podido ver de nuevo en conocidas ficciones como 'Toys' (1992), 'Forrest Gump' (1994), 'Hurlyburly' (1998), 'Nueve vidas' (2005), 'El congreso' (2013), 'Everest' (2015), 'Wonder Woman' (2017), 'Blade Runner 2049' o 'Justice League', entre otras. Asimismo, también ha destacado en el mundo de las series como protagonista de 'House of Cards' (2013-2018) u 'Ozark' (2022).

En lo personal, de forma inmediata, se convirtió en un personaje de la prensa del corazón a raíz de su boda en 1996 con Sean Penn, padre de sus dos hijos (Dylan y Hopper). No obstante, en 2010, anunciaron su separación por "diferencias irreconciliables".









André the Giant

André el gigante, quien daba vida a Fezzik, falleció tan solo unos años después del estreno de 'La Princesa Prometida', ya que tenía serios problemas de salud por sus más de 200 kilos.









Mandy Patinkin

Tres décadas después, el actor sigue siendo recordado por su frase "Hola. Me llamo Iñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir". Su carrera no ha llegado a tal nivel como la de otros de sus compañeros. A pesar de ello, nunca ha dejado de trabajar y en los 90 apareció en películas como 'Dick Tracy', 'Alien Nation' y en 'The Secret Garden'.

Asimismo, en 1994, volvió a la televisión para el papel del Dr. Jeffrey Geigar en 'Chicago Hope'. Posteriormente, se pasó a los escenarios tanto como actor y cantante. En 2002, volvió a Broadway con New York Shakespeare Festivals's The Wild Party y lanzó dos discos: 'Mandy Patinkin' y 'Dress Casual'. Y, después, se centró en las series y se ha participado en algunas como 'Dead Like Me', 'Mentes criminales, Homeland (2011) o 'The Good Fight'.









Peter Falk

Peter Falk dio vida al inolvidable Colombo. El actor falleció el 23 de junio de 2011 a sus 83 años por Alzheimer. Sin embargo, antes de le vio en reconocidas ficciones como 'La pareja chiflada' (1995), 'El mundo perdido' (2001) o 'Next (2007), entre otras.









Fred Savage

Fred Savage fue el niño que dio vida al nieto. Al tener solo 10 años entonces, ha podido desarrollar una extensa y destacada carrera, tanto como actor y directos. Savage es popularmente reconocido por su papel en 'Aquellos maravillosos años', 'Ley y Orden' o 'Justice League Unlimited'. Así como un películas como 'Austin Powers in Goldmember' (2002), 'The Last Run' (2004) o 'Men in Black 3' (2012).









Billy Crystal

Billy Crystal interpretó a Milagroso Max y se ha dedicado principalmente al cine, trabajando en largometrajes como 'Cuando Harry encontró a Sally' (1989), 'La pareja del año' (2001), 'Monsters, Inc'. (2001) como Mike Wazowski, 'Cars' (2006), Una película de huevos' (2010) o 'Parental guidance' (2012).









Wallace Shawn

Wallace Shawn, tras dar vida a Vizzini, es reconocido como uno de los actores de reparto más carismáticos. De hecho, desde entonces, no ha dejado de participar en ficciones y sigue trabajando de ello a sus 78 años en 'Clueless' (1995), 'La maldición del escorpión de jade' (2001), 'La Mansión Embrujada' (2003), 'Gossip Girl' (2010), 'Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore' (2010), 'Vamps' (2011), 'Proceso de Admisión' (2013), 'El joven Sheldon' (2017), 'Historia de un matrimonio' (2019) o 'Rifkin's Festival' (2020).