Amós García, epidemiólogo: "No haberse vacunado en estos tres años es un ejercicio de estupidez superlativo"

Han repuntado los contagios por coronavirus a nivel mundial, y España no se ha quedado al margen. En los hospitales ya empieza el aumento de ingresos hospitalarios por esta razón, eso sí, mucho más leves que cuando estábamos en lo peor de la pandemia.

Ahora, con la llegada del otoño, Sanidad ha decidido adelantar la campaña de vacunación contra el Covid y la gripe.

El repunte de casos positivos de Covid en España

Todas aquellas personas que por ahora no se hayan vacunado seguirán teniendo el riesgo de padecer una enfermedad que sigue siendo peligrosa si no se tienen defensas. Afortunadamente, la gran mayoría de españoles ya se ha vacunado. Un 86% ya tiene la dosis completa y más de la mitad de la población tiene una dosis de refuerzo. Por eso este repunte de casos está teniendo menos gravedad que hace dos años.

La dosis de recuerdo se dirige principalmente al grupo de ciudadanos más vulnerable a padecer enfermedades graves. Según la Comunidad de Madrid, sería prioritario la vacuna a las personas a mayores de 60 años o más, profesionales sanitarios y la población de 5 a 11 años con condiciones de riesgo.

En general hay que ser optimistas debido a la baja tasa de hospitalizaciones y muertos que tenemos. La OMS ha alertado de un aumento de casos en toda Europa, pero para los expertos, la situación es estable por la alta inmunización de la población.

La situación epidemiológica del Covid

Amós García Rojas, jefe de Servicios de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, explica en La Linterna los dos motivos por los que ha incrementado los casos de Covid: “Por la aparición de nuevas variantes y porque, con el paso del tiempo, la capacidad protectora de las vacunas disminuye”. A pesar de esto, el experto destaca que “este incremento de casos no se ha traducido en ingresos y fallecimientos”, por lo que es una buena noticia y esto se debe a “un éxito indudable de la vacunación”.

En cuanto a todas aquellas personas que, tres años después, siguen sin estar vacunadas, Amós deja claro que “están haciendo una actuación que no tiene nada que ver con el conocimiento científico. No hacer uso de una herramienta que nos previene de la posibilidad de pasar un problema de salud muy tremendo, no deja de ser un ejercicio de estupidez superlativo”.

¿Lavarse las manos? ¿Gel hidroalcohólico? ¿Mascarilla?

A pesar de que el uso de la mascarilla no es obligatorio, en ocasiones hay dudas sobre si es beneficioso seguir utilizándola o no, al igual que el uso del gel hidroalcohólico. “Lo de lavarse las manos nunca viene mal, con covid o sin covid. El gel hidroalcohólico lo podemos dejar de lado y la mascarilla debe tener presencia en ámbitos sanitarios donde hay personas vulnerables, como servicios de oncología”, apunta.

Este repunte de casos positivos, según el experto, debe “alertarnos, más que alarmarnos”, ya que debemos ser conscientes de que el Covid va a seguir conviviendo con nosotros, aunque las nuevas variantes que aparecen se caracterizan por dos cosas: “Tienen una mayor capacidad de transmisión y cada vez son menos dañinas desde un punto de vista clínico”.

Para finalizar, Amós García Rojas hace un llamamiento a las personas mayores y a aquellos que son más vulnerables: “Por favor, acudan a vacunarse cuando comience la campaña. En un solo acto vacunal van a seguir protegidos de la gripe y la covid, dos enfermedades que tienen un peso importante”.