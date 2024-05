Elena Vázquez, divulgadora: "Hai que mudar a maneira na que contamos as matemáticas"

A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) outorgou unanimemente o Premio RAGC de Divulgación Científica 2024 á matemática Elena Vázquez Abal, da Universidade de Santiago de Compostela (USC).

María Elena Vázquez Abal (nacida en Pontevedra en 1960) é profesora titular na área de Xeometría e Topoloxía na USC desde 2021. Comezou a súa carreira docente na Escola de Enxeñaría Industrial de Vigo e leva sendo profesora na Facultade de Matemáticas da USC desde 1987. Ocupou cargos como secretaria do Instituto de Matemáticas da USC, coordinadora do seu programa de doutoramento e vicedecana da Facultade de Matemáticas. Ademais, foi membro e presidenta da Comisión de Mujeres y Matemáticas da Real Sociedad Matemática Española (RSME) e, desde 2023, preside o Comité de Diversidade da Unión Matemática Internacional.

O seu traballo de investigación está enfocado na xeometría diferencial, dirixindo varias teses doutorais e publicando numerosos artigos en revistas internacionais de prestixio como Mathematical Methods in the Applied Sciences, Kodai Mathematical Journal, Archiv der Mathematik, Journal of Geometry and Physics, Annals of Global Analysis and Geometry, Pacific Journal of Mathematics e Illinois Journal of Mathematics, entre outras.

Vázquez Abal é tamén recoñecida pola súa intensa actividade na divulgación matemática, organizando exposicións, ciclos de conferencias, obradoiros, concursos fotográficos e audiovisuais, así como actividades educativas para estudantes e profesores de secundaria.

O seu compromiso coa divulgación esténdese a todos os niveis e ámbitos, dende a universidade ata os bares, e dende o público máis ancián ata o máis novo.

Nunha entrevista na COPE Vázquez Abal expresou a súa satisfación ao recibir este galardón, destacando a importancia da divulgación, especialmente no campo científico e, en particular, nas matemáticas dirixida aos escolares e aos máis cativos que a miúdo sente certa aversión por unha ciencia presente en todos os ámbitos da nosa vida.

Así mesmo considera que este premio supón un recoñecemento ao traballo das mulleres divulgadoras e á divulgación realizada en galego. Lembra tamén que comezou a súa traxectoria divulgativa hai máis de quince anos na USC coa iniciativa "Unha andaina polas Matemáticas", que se converteu nunha asignatura de libre elección.

O xurado deste premio estivo formado por membros da RAGC como Ángel Carracedo, que actuou como presidente, xunto con Antón Álvarez, Antonio Rigueiro, Juan José Nieto e Pilar Bermejo.