El alimento que deberían tomar las mujeres en edad de jubilación para combatir la osteoporosis

El doctor Esteban Pérez Almeida explicaba este miércoles en La Linterna cuál es el alimento que deberían tomar las mujeres que acaban de entrar en edad de jubilación para combatir y frenar la osteoporosis. Y es que el director médico de COPE ha dedicado su sección habitual en el programa a exponer todos los pasos que pueden tomar todas las personas que prevén jubilarse próximamente para no perder calidad de vida: desde la nutrición hasta la socialización.

Porque nunca antes ha habido una avalancha tan espectacular de nuevos jubilados en España. Concretamente este año se están jubilando todos los nacidos en el año 1958, que son más de 650.000 personas. Todos ellos tienen claro el concepto de una jubilación lo más saludable posible y este miércoles Expósito y el doctor Pérez Almeida les dan las pautas a seguir para su nutrición que será vital para disfrutar de los próximos años con calidad de vida.









Cambios en la nutrición tras jubilarse

Para el director médico de COPE es fundamental la nutrición en los jubilados “para no darle mas años a la vida, sino mas vida a los años”. La primera pregunta que debemos hacernos, según el experto, es cuántas calorías debemos de ingerir y la respuesta es clara: muchas menos de las que ingerías antes de la jubilación.

“Por un motivo muy sencillo, las calorías diarias ingeridas deben de representar un equilibrio entre la ingesta/gasto y es el gasto calórico el que disminuirá de una forma significativa”. Pero, ¿cuántas calorías debo de ingerir? Pérez Almeida mantiene que si vas a llevar una vida moderadamente activa deberías de consumir unas 2200 calorías y si tu vida va a ser activa el aporte calórico diario lo puedes incrementar a unas 2400/2600 calorías.









“Como ves no te digo nada de las calorías necesarias en caso de que lleves una vida no activa porque eso no debe de existir para ti y, si quieres ser algo mas preciso, también vale la formula de ingerir en torno a 30Kcal/Kgr de peso”. Otra cuestión es que ha cambiado el cuerpo y va a tener menos músculo y más grasa.

“Menos músculo, pues tienes que aumentar la ingesta de proteínas y más grasas, pues tienes que disminuir el aporte de grasas, sobre todo, la grasaza, como sería el caso de la saturadas que las tienes en la mantequilla, la nata, la leche entera, embutidos y alimentos ultraprocesados”.





Alimentos a evitar



Para el doctor los hidratos de carbono no deben de superar el 50% de la ingesta y es fundamental que nos decantemos por los cereales integrales. “Las legumbres deben de estar presentes en la mesa 2 o 3 días a la semana. Las verduras preferentemente las de hoja verde y ,como no, la fruta de la que debemos de ingerir 3 piezas al día”, comenta a Expósito.

Las proteínas; una vez mas recordar que la ingesta proteica del adulto debe de ser mayor que la del joven (1-1´2 gr/Kg/día frente a 0,8 en el joven), y para la ingesta proteica el médico recomienda que, si elegimos la carne, “es interesante que nos decantemos por el pollo, pavo, conejo o magro de cerdo”.









El alimento que deben tomar las mujeres para la osteoporosis



Antes de acabar, el director médico de COPE se ha querido detener en algo muy específico: los micronutrientes. “Aquí destacaremos la importancia del aporte de calcio, sobre todo en las mujeres para combatir la osteoporosis y para ello nada mejor que la leche y sus derivados aunque si eres alérgico o intolerante a la leche debes de saber como otras fuentes increíbles de calcio las puedes encontrar en las sardinas en lata, en frutos secos como almendras avellanas pistachos o en mariscos como gambas y langostinos”, comenta.

Y, por concluir, Pérez Almeida recomienda a los oyentes de COPE que, ante todo, “se evite el consumo de azúcar y alcohol y disminuyamos la sal”.