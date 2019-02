El abogado de la familia de Franco, en La Linterna: “No hay alternativa a la Almudena”

En un día en el que el presidente del Gobierno ha anunciado el adelanto de las elecciones generales, el Consejo de Ministros ha llegado a un acuerdo para llevar a cabo la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y solicita a la familia que escoja una nueva sepultura para los restos que no sea el cementerio de La Almudena. En La Linterna de COPE hemos hablado con Luis Felipe Utrera Molina, abogado de la familia Martínez-Bordiú, que asegura que van a recurrir el acuerdo de este viernes al Tribunal Supremo y que van a “solicitar la suspensión del acuerdo, tanto de la exhumación como del plazo de 15 días”.

Dentro de esa solicitud de elegir una nueva sepultura, la familia se mantiene en que su única opción es el cementerio de La Almudena. “No hay otra opción” subraya el abogado que añade “nadie le puede pedir a una familia que compre otra sepultura en 15 días que puede que no le guste al gobierno”. Sobre otros posibles lugares, Utrera Molina apunta que si tiene que ser un lugar donde no pueda dignificarse, “deberían aclararse de los detalles, porque si no dignificar una sepultura es no llevar flores… Va a ser muy difícil encontrar un sitio”. Sobre la posibilidad de que la familia no tenga otra opción que mover los restos, el abogado reconoce que “En el peor de los casos, si el Supremo le da la razón al Gobierno, la familia se hará cargo de los restos y tomará su decisión”.

Por su parte, la Fundación Francisco Franco ha anunciado hoy que recurrirá el acuerdo definitivo de exhumación, que consideran el colofón de un proceso plagado de "ilegalidades y arbitrariedades", con el fin de que los tribunales "impidan" una "tropelía" que solo aumentará "la tensión, el enfrentamiento y la crispación entre los españoles". En un comunicado, indica que lo hará ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo para paralizar las "ilegalidades" que la asociación ha denunciado y esperan que "los magistrados, sometidos únicamente al imperio de la ley y en defensa de los derechos humanos y fundamentales" impidan "esta tropelía" que el Gobierno "alza como una victoria, sin serlo".