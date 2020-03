Expósito, sobre las "fake news" del coronavirus

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, reflexiona sobre las fake news que genera el coronavirus.

¿Cuántas idioteces has recibido en tu teléfono móvil, durante la última semana, con audios de supuestos médicos Ilustres? ¿cuántos consejos completamente absurdos sobre cómo matar al virus... (el más increíble el de una presunta influencer que habla del agua caliente) como si fuera el bálsamo de fierabras?

¿Y sabes qué?... la culpa es nuestra. Nos encanta el cotilleo, queremos ser protagonistas de lo bueno y, sobre todo, de lo malo. Es como una discusión de bar donde el que más grita... gana. Aquí es cuestión del que más rumores suelta y el que más audios reparte.

¿Lo peor?... que me temo que esta locura de las redes absurdas ha venido para quedarse en nuestras cabezas, en nuestros hábitos y en nuestros móviles. Y damos la misma verosimilitud a un WhatsApp que a una declaración de Fernando Simón, el director de Emergencias.

Ángel Exposito muy crítico con las fake news sanitarias

Es un buen momento para aprender de la basura de las fake news. El coronavirus nos puede aportar cuando menos, un par o tres de cuestiones hasta positivas. A lo mejor aprendemos más cultura de la salud, que falta nos hace. A lo mejor reconocemos al sistema sanitario español, y sobre todo, a sus profesionales cuando acabe la crisis. Y puede que, aunque lo dudo, tomemos conciencia de la basura que suponen las fake News y las gilisandeces que llegan por las redes sociales.

No sé cuántos mensajes te han llegado por whatsapp últimas fechas de supuestos especialistas de los más grandes hospitales, que por supuesto nunca se reconocen, dando consejos y doctrina. Las supuestas influencers dando consejos del tipo; agua caliente para matar al virus y alguna que otra chorrada más incalificable.

Cuando no, peticiones por whatsapp que son mentiras. Cuando no vídeos y fotos que son también mentiras. Insisto, lo mejor es pasar completamente. Todo el mundo tiene un amigo general que moviliza al ejército, todo el mundo tiene un balance muertos que no es el oficial. ¡Por favor estamos hablando de cosas serias no de tonterías!

A lo mejor quién sabe, esta crisis de una magnitud absolutamente histórica, por lo menos para nuestra generación, no sirve para aprender que las fake News, las redes sociales o los grupitos de WhatsApp en la mayoría de los casos, son para gilisandeces, y con la que está cayendo no conviene hacer caso de tonterías.