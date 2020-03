Fake News: la nueva enfermedad del siglo XXI

Con esto del coronavirus se está produciendo un fenómeno paralelo que se propaga más rápido que la propia enfermedad: las noticias falsas, las fake news.

Ante tanta información hay que saber separar lo que es fiable de lo que no. Es decir, aquello que nos ayuda a comprender lo que pasa de un vulgar bulo. Como ejemplo, Andrés López, vecino de Totana tuvo que pedir disculpas ante los medios por difundir por WhatsApp que la mujer de un comerciante chino de ese pueblo se encontraba en cuarentena.

Contra este tipo de informaciones luchan en ‘Salud sin Bulos’. Una iniciativa de la que es coordinador Carlos Mateos y que, en 'La Noche de COPE', habla de cómo la difusión de bulos había ido creciendo: "Esto está siendo exponencial. Cuando empezó la situación el coronavirus nos encontramos con algunos bulos sobre todo del origen del virus, pero bueno eran bulos originados en otros países que nos llegaban aquí. Ahora nos encontramos que la mayoría de los bulos se están fabricando aquí por cualquiera, utilizando cualquier imagen o incluso audios"

Fake news como estas pueden hacer mucho daño. Pero los bulos no son exclusivos de temas como el coronavirus. La semana pasada la Fiscalía de Barcelona presentó por primera vez en España una querella contra una internauta por difundir un vídeo donde se veía a un grupo de alumnos en actitud violenta con una profesora. Esta tuitera dijo que estos chicos eran menores extranjeros no acompañados (los llamados menas), y el vídeo llegó a muchísimas personas de toda España. Pero, la realidad es que ese vídeo procedía de Brasil y no tenía nada que ver con ningún ‘mena’ de España.

En España, 6 de cada 10 personas pensamos que sabemos diferenciar bien una noticia falsa de una real pero, según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, solo el 14% acierta realmente.