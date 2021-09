Ángel Expósito: "¿Cuántas veces has oído eso de Mariano vuelve? ¿O aquello otro de Felipe vuelve?"

¡Qué bien sienta salir de la Villa y Corte, de vez en cuando, para confirmar que España es muuucho más que Madrid!. Y si comparas nuestras cosas con las cosas del mundo ya ni te cuento. Hoy encendemos 'La Linterna' en Galicia. Estamos en O Grove. Asistimos al Tercer Foro La Toja Vínculo Atlántico con dos invitados muy especiales.

Sea cual fuere tu voto, tu ideología o tu pasado, seamos sinceros. ¿Cuántas veces has pensado, cuántas veces has dicho o cuántas veces has oído eso de Mariano, vuelve? O aquello otro de Felipe vuelve.