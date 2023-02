El homenaje de Ángel Expósito a Carlos Herrera y Manolo Lama en el Día de la Radio: “Somos unos afortunados”

Audio

Yo no soy muy de días de lo que sea, pero hoy se dice que es el día de la radio, así que toca aplaudir y aplaudirnos y reconocer que somos unos afortunados. Por hacer lo que más nos gusta que es hacer periodismo, pegaditos a un micrófono. Y encima nos pagan.



De entrada, este invento es de los oyentes y de los protagonistas. Y en tercer lugar, de nosotros los presuntos comunicadores. Así que me voy a quedar con algunos sonidos imborrables.



Mi homenaje y agradecimiento a la radio son audios. Como el la misionera Ana Gutiérrez con quien estuve hace poco en el Congo. En su hospital de Kinshasha me contó cómo reciben a los niños.



La radio te permite llegar al inframundo y transmitir. Y escuchar testimonios como aquella mujer que se recorrió media África huyendo de los yihadistas.



También la radio te permite conocer y tomar un café con gente espectacular. Como Jens Stöltemberg, secretario general de la OTAN: “Las guerras son impredecibles, tenemos que estar preparados para un proceso largo y asumir un coste económico y político, porque la alternativa es más costosa, vivir en un mundo en el que se premie a Putin, lo que haría el mundo muy peligroso, también para la OTAN”.



Y viajar a lugares foco de la noticia pura y dura. Como Kiev, en Ucrania. Donde conocí a María, a Antonia y a María Jesús. Si me tuviera que quedar con un programa en algún lugar del mundo, sin duda, el puente Simón Bolivar en Venezuela.



Y si escogiera un personaje en el micrófono azul de COPE: Marta. Enfermera española en Mosul (Irak).



¡Ah! Y mi posdata: Esto de la radio, ni que decir tiene, te permite trabajar con los mejores. Y aprender día a día, programa a programa:



“Deportes en La Linterna con Manolo Lama, todo tuyo...”



“La clave de Ángel Expósito es el inicio del año electoral con tres asuntos que cuestan muchos votos...”



Pues eso, unos afortunados. Un aplauso ¡Plas! y a seguir.