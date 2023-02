Herrera, Barceló y Alsina juntos, por primera vez, en una emisión histórica en el Día Mundial de la Radio

13 de enero, #DíaMundialDeLaRadio, una fecha señalada en el calendario para todos los profesionales que informan y divierten a través de las ondas de una emisora.

Escucha completa la emisión histórica de Herrera, Barceló y Alsina en el Día Mundial de la Radio

Carlos Herrera pone en valor al oyente en el Día Mundial de la Radio: "No es de gatillo fácil" Carlos Herrera, Angels Barceló y Carlos Alsina se han unido en un programa conjunto de COPE, SER y ONDA CERO para celebrar el Día de la Radio Redacción Herrera en COPE 13 feb 2023 - 13:20

Por eso, este año para celebrar este día las tres principales grandes emisoras de España: COPE, SER y Onda Cero, han decidido, por primera vez en la historia de la radio, realizar un gran homenaje a este medio con la emisión conjunta de les tres emisores y sus grandes comunicadores: Carlos Herrera, Àngels Barceló y Carlos Alsina.









El escenario elegido para acoger este histórico momento ha sido la Fundación Telefónica de Madrid donde Herrera, Barceló y Alsina se han visto arropados por sus oyentes.

A las 12:05 de la mañana de este lunes 13 de enero, para sorpresa de muchos que se encontraba escuchando el transistor, oían a Herrrera en la SER y Onda Cero; a Barceló, en COPE y Onda Cero; y a Alsina, en la Ser y la COPE. Una distendida, amena y didáctica charla entre los tres referentes de la radio española.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero eso sí, Carlos Herrera ha dejado constancia de que “el único que ha salido por las tres antenas de forma sucesiva, he sido yo”.





Herera, Barceló y Alsina: 8 millones de oyentes





Aprovechando este hito histórico con los tres grandes comunicadores hay una pregunta que ronda en la cabeza de quienes están escuchando este encuentro: ¿por qué no hacen el programa matinal de la radio entre los tres? Más ,cuando juntos, Herrera, Barceló y Alsina suman un total de 8 millones de oyentes.

Propuesta que gusta a los periodistas y además ofrecen algunas fórmulas para hacerlo: “turnándonos” dicen Herrera y Barceló. El ‘locutor de ustedes’ lo tiene claro: le dice a Barceló que ella haga los lunes, Alsina los martes, él los miércoles. Pero Alsina da un paso más y dice: “Herrera, a las 6; Àngels a las 7 y yo a las 8” ante la risa de todos. Y apostilla Barceló, “yo, a partir de las 10”.





¿Firmarán el pacto?





Si hay algo en lo que Herrera, Barceló y Alsina coinciden sobre lo ‘malo’ de los programas matinales es el madrugón de cada mañana, “a lo que llegas a acostumbrarte”.

“Cuando suena el despertador te acuerdas del demonio que está sentado al borde de la cama y te dice: ‘tú, qué necesidad tienes de estar levantándote a esta hora si podrías estar tranquilo hasta las 8 de la mañana, y ahora te tienes que levantar…’”, manifiesta Herrera a este respecto.

También Barceló habla de ese demonio pero matiza “luego ya has expulsado a ese demonio, lo peor de un programa de seis horas y pico no es el madrugón, el madrugón es lo más suave. Lo peor es todo lo que te espera después y todo lo que has tenido que pasar antes”.

Para Alsina “lo peor del programa de la mañana es la tarde anterior, preparar el programa de la mañana”, y confiesa “una vez que se abre el micrófono, es una fiesta”.

Así que, ya que los tres han dejado constancia de lo que les supone madrugar, a Alsina se le ocurre una idea “lo que tenemos que hacer es empezar más tarde” y tanto Herera como Barceló están de acuerdo. Sin embargo, Herrera cree que “luego alguno traicionaría y diría pues voy a empezar antes”; por lo que Àngels propone “si firmamos un pacto”.

Por eso, Herrera aclara “pero no por nosotros, otro que no seamos nosotros saldrá por ahí y dirá ‘estos vagos, gandules, que quieren empezar a las 8…y aquí estoy yo’”.

Recuerda el comunicador de ‘Herrera en COPE’ que “antes los programas empezaban a las 9 de la mañana, había informativos muy buenos, eran otros formatos. Y empezaron cada vez antes porque la gente empezaba a trabajar más temprano, y además como se fueron a vivir fuera de las grandes ciudades y tardaban una hora en llegar, se levantaban antes aún. Entonces, dijeron pues a las 6 de la mañana”. Y aliviado dice “menos mal que de ahí no ha pasado”, pero le recrimina Àngels “espera, no des ideas”.

Continuando con el tema del horario, Alsina tiene otra propuesta “lo más inteligente es que si tenemos que seguir empezando a las 6 de la mañana, lo que tenemos que hacer es acabar a las 9h y luego ya el relevo generacional”. Considera el comunicador de Onda Cero que hay que “dar la oportunidad a nuevos profesionales que ocupen ya el resto de la mañana”





Competidores pero seguidores los unos de los otros





Hoy días gracias a la tecnología y a los podcast podemos escuchar la radio que queramos a la hora que queramos, y de eso saben mucho Herrera, Barceló y Alsina quienes aseguran que se escuchan, además del respeto que se tienen y de alabarse la profesionalidad entre todos, porque “quiero saber lo que han hecho, por si se me ha pasado algo”, comenta Herrera. “Ya no es tanto por cómo valoramos las noticias o cómo cada uno da su impresión, pero sí por si ha invitado a uno u a otro y se me podía haber ocurrido a mí”, añade.

Barceló confiesa que “cuando estoy en directo miro la página de las dos emisoras para ver qué tienen, y lo más habitual es decir ¿por qué no se me ha ocurrido a mí?”, a lo que Alsina contesta “es lo que me pasa a mí cada vez que Angels entrevista al presidente del Gobierno” provocando las risas entre los asistentes.

Y ente que si una entrevista a Sánchez, otro a Feijóo… asegura Herrera que “a quien no quiero es a Pedro Sánchez, el que ya no quiere entrevistar a Pedro Sánchez soy yo”, a lo que Barceló manifiesta “¡qué gustazo!, además”.

Admiración y respeto mutuo entre los tres

Son competidores pero, ante todo, grandes admiradores del trabajo de los demás, seguidores y oyentes que si pudieran ‘robarían’ a algunos de sus colaboradores o secciones. De eso han hablado y aunque Herera y Barceló no han querido dar nombres de quienes de sus rivales se llevarían a sus programas, Alsina sí que se ha mojado “me llevaría a Sastre y a María José Navarro”.