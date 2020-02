Ángel Expósito: "El centroderecha sumó más votos que el actual Gobierno de coalición"

Vídeo

Ángel Expósito destaca hoy en su monólogo cinco claves en torno a la operación (que no salió) de la fórmula España Suma.

Ahora toca en Galicia, País Vasco y Cataluña... entre el PP y Ciudadanos. Pero tocará en algún momento en el conjunto de España.

"El centro derecha sumó en las últimas elecciones más votos que la coalición del actual Gobierno"

La primera. Hay que recordar que en las últimas elecciones generales el centro derecha sumó más votos en toda España que la coalición del actual Gobierno. ¿Por qué eso no fraguó ni se concretó en el Parlamento? Por la ley electoral y por la circunscripciones provinciales. Primera clave.

Segundo apunte a remarcar. Rivera se equivocó. Mira donde está Albert Rivera. Rivera se equivocó pensando que era el sorpaso y se equivocó en no aceptar la España Suma con Casado.

Tercera y cuarta clave. Casado, el calendario judicial que "atosiga" al PP y la herencia recibida

Tercera cuestión a remarcar: Casado y el calendario. El líder del PP cuenta con dos problemas. Uno de ellos es el calendario judicial que va a segur atosigando al PP.

Además y se trata del cuarto punto.... el director de 'La Linterna' habla de la herencia que ha recibido Casado. Hace muy poco que es líder del PP y "se le piden los milagros que se le pidieron a Aznar cuando acaba de recoger los vidrios rotos del Congreso del PP", asegura Expósito.

Para terminar: El España Suma es necesario. No sé como en País Vasco, no sé como en Galicia... se sabe como en Cataluña. Es necesario. Por lo tanto, altura de miras, humildad y perspectiva. Este Gobierno y esta alianza va para largo. Hay que pensar en el futuro con cierta grandeza. Los grandes deportistas demuestran la grandeza cuando ganan no cuando pierden.