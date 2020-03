Expósito: “El ridículo es bochornoso y hablamos de muertos, diagnosticados y otros que siguen esperando”

Vídeo

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE, analiza este jueves en su videoblog la compra, por parte del Gobierno, de unas partidas de miles de test rápidos para detectar contagios de coronavirus que han resultado ser “defectuosos”.

El comunicador empieza su análisis reproduciendo las palabras de Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo, el pasado sábado en una rueda de prensa desde Moncloa, calificada por Expósito de “mitin”, sobre la adquisición de estos artículos sanitarios. El presidente dijo así: “¿Qué es lo importante? Que esos test sean homologados, que sean test que cuentan con el sello, en este caso del Instituto Carlos III como se ha explicado a lo largo de esta mañana por parte de los responsables. Son ellos los que homologan esos test para que sepamos que son válidos y que en consecuencia lo que nos están diciendo es cierto."

Expósito analiza la compra de test rápidos del Gobierno

Kiko huesca

No obstante, este jueves se ha conocido que esos test adquiridos a un proveedor chino solamente cuentan con una sensibilidad del 30% cuando deberían alcanzar el 80%. Esto se traduce en que por defecto algunos dan muchos falsos negativos.

Por su parte, la Embajada de China en España ha asegurado que la compañía a la que el Gobierno compró los test no se encontraba en la lista de empresas que habrían proporcionado al ejecutivo de nuestro país y que, además, ese proveedor no contaría con licencia oficial para vender este tipo de productos.

“Ha tenido que salir la Embajada China para decir que no, que a ellos no se los han comprado y que no les hicieron caso de quiénes eran los fabricantes fiables. Es un escándalo sin paliativos. El ridículo es bochornoso y el problema es que hablamos de muertos, de diagnosticados y de otros que siguen esperando a que les hagan el diagnóstico”.

Expósito considera que es “sinceramente incalificable”. Y se pregunta qué hubiera ocurrido “si gobernara otro”. Su conclusión es la siguiente: “Al final nos vamos a fiar más del Gobierno chino que del Gobierno de España”.