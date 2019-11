Expósito: “Que un régimen corrupto aguante 30 años solo puede hacerse por chorizos muy listos”

Vídeo

La sentencia de los ERE ha sido, si me apuras, más dura de lo esperado. 6 años de cárcel para Griñán, 9 de inhabilitación para Chaves, condenada toda la cúpula socialista que gobernó Andalucía más de 20 años.

Solo dos encausados han quedado absueltos, el interventor general y el jefe del gabinete jurídico. Al exconsejero Antonio Fernández y a Guerrero, el de la coca, les han caído casi 8 años de prisión.

Para la exministra Magdalena Alvárez, el máximo ejemplo de la altivez humana, 9 años de inhabilitación.

¡Ojo! Hablamos de un vicepresidente del gobierno de España, ministros de esos gobiernos, presidentes de la Junta, consejeros y demás altos cargos.

Varias consideraciones:

1.- Sobre la excusa del no enriquecimiento. Me parece una excusa cutre, muy cutre, eso de "es que Chaves y Griñán no se llevaron ni un euro de los ere. No se enriquecieron personalmente".

¿Seguro? Hay dos maneras de enriquecerse: la más obvia es llevarse la pasta, anda que no hay ejemplos, mira tantos casos de miembros del PP o a los Pujolone.

Y luego están los más listos. Los que compran votos y se llevan un sueldazo durante decenios. No se llevan la pasta directamente, se llevan el cargo público mientras dure el chollo.

2.- Porque la clave de los ERE y de todos los casos de corrupción con la PSOE fue esa, la compra de votos. Ya fuese con expedientes de regulación de empleo falsos, con cursos de formación falsas, con ayudas falsas o con censura falsos.

La clave era comprar votos. y, reconozcámoslo, funcionó. El PSOE compró y la votancia se dejó comprar. Que esa es otra.

3.- Esto de la pieza política de los ERE es algo así como la puntita del iceberg, la puntita nada más, si lo comparamos con el resto de casos.

Los ayuntamientos con fraude en el censo, hasta el punto de clarificar a los vecinos; los cursos de formación como apaño entre empresarios, supuestos profesores, academias, abogados... El chanchullo padre.

O la famosa y repugnante FAFFE. Cómo se les llena la boca de progresistas, reformistas y feministas... Y se iban de puticlubs con tu dinero y el mío. ¡Qué asco!

4.- Seamos sinceros. Todo esto se perdona y se ha perdonado durante años y años. Porque se repartía la pasta y porque a cambio de dinero se perdonó que se lo gastaran en clubes de alterne, en drogas o en juergas.

Seamos sinceros. Se perdona porque se reparte. Y por envidia.

5.- Eran y son cutres hasta lo más chusco. La FAFFE, las drogas, los regalos y las casetas de feria. Y no se les cae la cara de vergüenza. Y se les disculpa entre el electorado y en sus casas. ¡Qué machotes!

6.- La sentencia no va a tener ningún efecto hacia el famoso pacto del abrazo. Un pacto de mentira basado en un abrazo más de mentira todavía.

Lo primero es lo primero. Lo primero es pisar moqueta. Mirar hacia otro lado y si te he visto, no me acuerdo.

¿O es que ahora, Pablo Iglesias va a dar lecciones de pureza y ética? Después de Venezuela, Irán, su televisión, de Monedero, Espinar el del piso y Echenique.

7.- El problema es cómo encaja la vergüenza en el código penal. Porque no encaja. Es el problema del independentismo catalán, de Torra, de los Pujolitos, de Chaves y Griñán o de muchos del PP que se fueron de rositas. Que son muy listos.

Porque un régimen corrupto que aguante más de 30 años solo puede hacerse por chorizos muy listos. Y aún se estarán despiporrándose en nuestra cara. Por todo lo que se han fumado, bebido, por todo lo que se han forrado.

8.- ¿Alguien se puede creer que nadie supiera nada? ¿Durante años? ¿Alguien se puede creer que Chaves, Griñán, Magdalena Álvarez, Susana Díaz, María Jesús Montero o Zarrías nunca se enteraron de nada? ¿En serio dejaron todo en mano de esa chusma de sinvergüenzas sin control alguno?

Vamos, anda...

9. - ¿Y el dinero? Porque esa es otra. Del dinero olvidate. Porque la Junta ni lo reclamó, ni los sindicatos ni ellos dieron el paso para devolverlo.

Busca ahora la pasta entre puticlubs, casetas de feria y camellos.

Y 10.- Convendría que alguien planteara un repasito al sistema judicial. Años y años, relevos y retrasos en la instrucción, atascos, dilaciones, más años y prescripciones...

Y a modo de conclusión. El resumen del resumen, la guinda a la coca, las fiestas, las borracheras, los votos comprados o las jubilaciones de mentira. Me quedo con aquel sindicalista de CCOO en Cádiz al que pillaron en no sé qué minuto del caso, un tipo que tuvo que dimitir tras años de no haber dado un palo al agua.

Un sindicalista que en su despedida ante la prensa dijo: "Estoy dispuesto a todo... Incluso a ponerme a trabajar".