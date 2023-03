Expósito: "Las novedades del caso Kitchen no van a ocultar el hedor y el asco del Tito Berni"

Audio

Terminamos semana. Otra vez. ¡Vaya semanita!



Partiendo de la base de que todo es susceptible de empeorar, me pregunto ¿Qué nos deparará la próxima semana? ¿Qué escándalo, qué cutrez, qué desastre superará al Tito Berni y a su banda y a su afición por el puterío y por dinero?



El Gobierno intenta que el caso Kitchen tape su propia basura. Al respecto, dos consideraciones: El caso Kitchen (me da a mi) le va a estallar a Feijóo sin comerlo ni beberlo. De hecho la rueda de la Justicia ya es inexorable.



Y otra, esto no va a ocultar el hedor y el asco del Tito Berni.



1.- Sobre el caso Mediador. Ni una sola feminista oficial ha salido a vomitar por la actitud de estos puteros. Ni desde el PSOE, ni desde Podemos, ni desde los socios. Nadie. Ninguna. ¿Alguien ha pensado en esas chicas, inmigrantes, abrazadas a esas barrigas de esos tíos, explotadas, esclavizadas y prostituídas?



Ni mú. Ni Irene Montero, ni Yolanda Díaz, ni Patxi López, ni Pedro Sánchez.



2.- La Policía pide a la juez que permita registrar el despacho en el Congreso de de Juan Bernardo Fuentes Curbelo. La Unidad de Delitos Tecnológicos intenta acceder "sin restricciones y de manera exclusiva" a cuanto material atesore el Tito Berni. ¿Qué pasa? Pues que la Fiscalía, por su parte, muestra reticencias.



3.- Continúa la paralización casi total de la Justicia por la huelga de los secretarios judiciales. Los LAJ. Y no passsa nada. Como la culpa no es de Isabel Díaz Ayuso, no abre ni un solo telediario.



4.- El caso de la enfermera andaluza en Cataluña. La Generalitat expedienta a una enfermera gaditana por criticar que se tenga que sacar el C1 de catalán para seguir ejerciendo como enfermera. Ha provocado la reacción del expediente desde la Generalitat. Que sea una excelente enfermera da lo mismo, da igual, lo importante es que sepa catalán.



5.- El Sí es Sí. Esa es otra. Mientras las secreta de Estado de Igualdad se escandaliza porque la mayoría de mujeres prefieran la penetración para su sexo (te lo juro, lo ha dicho ella) ya hay 80 violadores o agresores sexuales en la calle. En tu parque o en tu portal. Y tampoco passsa nada.



6.- Leo en The Objective, firma Carmen Obregón: Trabajo oculta que hay ya 3,5 millones de parados. Los últimos datos de la EPA señalan 23 millones y medio de activos y un 14,6% de tasa de paro.



7.- El tema Ferrovial. Lo siguiente (y no será por falta de ganas será aquello de Hugo Chavez en su Aló presidente): “Exprópiese”.



8.- Una reflexión acerca de eso del patriotismo. Sánchez (y se queda tan ancho) acusa a Rafael del Pino de no ser patriota. Y lo dice el que indulta golpistas, pacta con Batasuna y premia a los asesinos de ETA.



9.- Leo en Voz Populi, firma Borja Negrete: El Gobierno oculta quién acompañó en el Falcon a Pedro Sánchez y su mujer al concierto de Serrat. Moncloa se niega a revelar si el viaje incluyó a personas ajenas al Gobierno y alude en la respuesta parlamentaria a Vox que se trata de "información clasificada".



Y 10. Mi posdata: La Facultad de Políticas de la universidad Complutense impide un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo. El motivo: Sin críticas al Gobierno.



S'ha Acabat! y Libertad sin Ira fueron obligados a cambiar el nombre del acto y a quitar del cartel a Sánchez y de Otegi. Además, la decana argumenta que se les ofreció un espacio alternativo porque el campus tiene una avería de «grandes dimensiones».



En el acto iban a participar Savater o Conchita Martín (viuda del teniente coronel Blanco).