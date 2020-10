Expósito: "¿Este Gobierno se hubiera atrevido a ponerse así de estupendo con Cataluña o con el País Vasco?"

Vídeo

Hoy hemos encendido 'La Linterna' en el centro de Madrid. Con mil y una dudas sobre las medidas, las multas, el tiempo... Los recursos judiciales... Mil y una dudas sobre quién manda en este disparate de administraciones públicas.

Estoy en la Puerta del Sol. Desde esta Puerta de Sol me vienen un montón de recuerdos para la historia de Madrid, por supuesto, y de España.

Bajo la estatua del oso y el madroño... ¿sabes de dónde viene? Los nobles de Madrid ya portaron una osa en sus emblemas en el siglo XIII cuando apoyaron en la lucha contra los musulmanes en Al-Ándalus.

Y veo desde aquí la calle del Correo donde ETA mató a 13 personas en 1974. Por cierto, los asesinos fueron amnistiados tras la muerte de Franco.

Y miro al balcón frente al reloj y me acuerdo de Ramontxu todas las Nocheviejas y las campanadas. Y ese edificio de la Presidencia que fue la temida Dirección de Seguridad del franquismo. Y poco más allá, la plaza del Callao en recuerdo del combate del Callao en Perú 1866. O el atentado contra Alfonso XIII en aquella esquina de la calle Mayor en 1906.

Estamos en el centro de Madrid, que es algo así como el centro geográfico de la historia de España. Y de entrada, tengo tres sensaciones: el miedo y la preocupación sobre la pandemia; la incertidumbre ante el panorama económico; y el cabreo enorme ante el descontrol competencial, político y judicial de este país nuestro. Un caos, en resumen, que solo provoca inseguridad jurídica.

Y me surgen así, a bote pronto, tres preguntas de entre otras muchas:

1.- El Ministerio apoya todo en criterios científicos, y nos debemos fiar, pero... ¿De qué científicos hablamos? ¿Tampoco lo vamos a saber ahora? ¿Y si son mentira, como aquel comité secreto de expertos que nunca existió?

Otra duda... ¿Y Barajas? ¿Y Atocha? Porque esto depende del ministerio de José Luis Ábalos, ese estadista. Porque no podremos salir o entrar de Madrid a Sevilla... o de la capital al Escorial... pero de Nueva York a Madrid y viceversa... ¿sí se puede? ¿y sin control alguno?

Y otra más. La Comunidad de Madrid recurre (y yo creo que aunque recurra, debemos acatar), pero la duda es: ¿Este Gobierno se hubiera atrevido a ponerse así de estupendo con Cataluña o con el País Vasco?

Por cierto: ¿dónde están los macarras esos de Podemos que pateaban policías en Vallecas?¿Este confinamiento por orden del gobierno de Pedro y Pablo SÍ les parece bien?

Han pasado dos semanas desde aquella visita hortera y cínica de Sánchez a Díaz Ayuso... y mirá qué pu... ñetero caos. Y miro los cierres, la ruina, la puerta del Sol desierta... y me cabreo más todavía.

En fin. Entre la pena, el miedo y la incertidumbre estoy convencido de que los madrileños saldremos de ésta. Como siempre... con un par. Porque sé que aquí SÍ que somos todos.

Y termino con unos versos de aquel temazo de Mecano que nos viene pa' el pelo...

No me digas que no. Los españolitos unidos... ¿A que suena raro? ¿Quién sabe? Como cantaba Ana Torroja, a lo mejor alguna vez los españolitos hacemos algo a la vez.