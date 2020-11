Expósito: "Biden será presidente cuando terminen los recuentos y Trump acepte los resultados"

Audio

Todo pinta que Joe Biden será el próximo presidente de los Estados Unidos de América, eso sí, cuando terminen los recuentos, los recursos y cuando Donald Trump acepte los resultados, si es que acaba aceptándolos. Minuto y resultado. En este preciso instante, dos días después de las elecciones.

Aquí en casa prosigue el lamentable espectáculo de un Gobierno que sólo vive para y por el marketing del presidente, en medio de una pandemia global, con una hecatombe económica en plena explosión y, por supuesto, todo ello con un carajal político y administrativo insoportable.

En estas que mi amigo Juan me envía esta mañana un mensaje que me ha hecho pensar. "Están haciendo un ataque en toda regla y en amplio frente a todos los principios y consensos de la Transición. Independencia de la Justicia, libertad de mercado, propiedad privada, iniciativa empresarial, libertad de expresión. Pero, para mi, lo peor es la ley Celáa que es una bomba de ingeniería social de efectos retardados".

"Sentencia de muerte para la educación especial"

En este sentido me detengo un minuto en este titular: Sentencia de muerte para la educación especial.

La Plataforma Inclusiva Sí, Especial También, ha emitido un comunicado que dice: "Vemos, con gran pesar, que nuestro pronóstico se cumple: la Disposición Adicional Cuarta, que conllevará el cierre de los colegios de Educación Especial, se aprobará durante la tramitación parlamentaria de la LOMLOE. De nada ha servido el esfuerzo de los alumnos, alumnas, familias y profesionales de la educación especial, las peticiones oficiales al PSOE, las reuniones mantenidas directamente con la Ministra de Educación, la Sra. Celaá, haciéndole llegar la voz de esta minoría afectada e ignorada. Entre todos hemos tratado de acercarles las necesidades de la población más vulnerable, a los que nunca hay que dejar atrás, pero la aprobación de esta Disposición Adicional Cuarta, dejará de nuevo atrás a los más vulnerables”

Las familias de estos niños especiales añaden: "El Gobierno nos cierra las puertas a ser escuchados, eliminando a la sociedad civil y no dejando exponer su posición en el Congreso de los Diputados. Solicitamos la eliminación de la Disposición Adicional Cuarta de la futura Ley de Educación, la conocida Ley Celaá, por abrir la puerta que permite a las Comunidades Autónomas vaciar los centros de Educación Especial de alumnos y, progresivamente, transformarlos en centros de recursos, sin apenas alumnado”

Y mi posdata: paso de politiqueo y de los pactos del PSOE con Podemos y Esquerra. Sí, sí, pactamos la educación con Rufián. No me voy a meter en el escupitajo a la lengua española, ni en el aprobado general, ni en el futuro golpe desde Cataluña con los alumnos víctimas de esta ley.

Tan solo, ahora, me pregunto: ¿Alguien ha pensado en esas familias? ¿Alguien del Gobierno ha pisado la Fundación Bobath o el colegio de Prodis o el colegio de Celia y Pepe? ¿No hay nadie en ese consejo de ministros que piense en esos abuelos de niños especiales o en la vocación de sus maestros y terapeutas?

¡Qué bonita y sibilina manera de suicidarnos como nación y como sociedad! ¿Esto era el Gobierno de lo social? ¿No será que esto es el chavismo?

Que no hombre, que no, que en esto tampoco me callo.