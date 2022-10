Ángel Expósito: "Viendo el estado del ejército ruso, ¿alguien se fía de la calidad de las ojivas nucleares"?

Audio

El día (y la semana que arranca) giran en torno a la guerra en Ucrania, a la reacción del psicópata Putin ante su ridículo mundial y las consecuencias económicas de todo ello. Las tres cuestiones directísimamente relacionadas entre sí.

Por partes. El ejército de Ucrania continúa recuperando terreno previamente quitado por los rusos. Problema: que los ucranianos están a las puertas de los territorios autoproclamados rusos con lo que la intervención ucraniana en Donest, Lugansk o Zapororiyia será considerada por Putin un ataque a suelo ruso. Como si Zalensky atacara Moscú o San Petesburgo.

El tema es: ¿Cuál será la reacción? ¿Cómo disimulará la bestia de Putin el ridículo del otrora todopoderoso ejército rojo? Tres claves mirando hacia Moscú:

1.- La mentalidad del monstruo. Poco a poco parece que nos estamos dando cuenta de que es un ser vivo irracional, enfermo de sí mismo y de su imperialismo. Cualquier análisis de las respuestas de un monstruo deben partir de esa premisa: Putin no es un tipo normal.



2.- El ridículo del reclutamiento forzoso no es más que otra muesca en el carrusel de la vergüenza del Ejército ruso. Armamento obsoleto, tecnología anticuada, soldados desmoralizados y esa recluta forzosa en las regiones más remotas de Rusia y entre las clases más pobres. Sencillamente... patético aunque al monstruo le dé igual.



Las imágenes de los rusos huyendo a millones por Georgia o Finlandia no se soportarían en ningún país decente. Pero claro, la dictadura rusa es lo que es y no sólo aplasta a Ucrania hasta donde pueda, sino que, sobre todo, aplasta a sus propios ciudadanos a los que manda al matadero, a las madres que deja sin hijos y a su propio país abocado a la ruina. Aunque a él le dé lo mismo.



Y 3.- La amenaza nuclear. El submarino Velgorov. El propio Kremlin lo bautiza como "el arma del apocalipsis" que dicen habría salido de maniobras. Uno oye la palabra "nuclear" y piensas en Hiroshima y Nagashaki. Quiero pensar que el monstruo no será capaz, pero me surge otra duda:



Visto el estado de sus Fuerzas Armadas (y, por lo tanto, de sus armas...) ¿hay alguien que se fíe de la situación, de la calidad y del mantenimiento de esas ojivas nucleares?



Y otras tres claves pensando en Kiev, porque el Papa también se dirigió



1.- ¿Cabe algún tipo de negociación territorial? ¿Zelensky cedería territorios a cambio de Paz?



2.- ¿La Unión Europea saldremos reforzados en materia energética y en Cultura de Defensa o no? porque la reacción populista está ahí por todos los extremos.



y 3.- En caso de locura nuclear en la respuesta de Putin (aunque sea de supuesta baja intensidad), ¿cómo responderemos el resto del mundo? ¿Como si nada? Es más, ¿Se puede reaccionar de alguna manera desde esta parte del mundo tras un ataque nuclear en suelo ucraniano?



En materia económica todo está directamente relacionado con la guerra. Evidentemente, toda Europa estamos sufriendo los efectos de la crisis energética, gobierne quien gobierne lss guerra nos hipoteca los suministros, los precios y la competitividad. El problema (nuestro problema) es que esta situación catastrófica nos ha pillado con este Gobierno.



Un Gobierno cogido por lo pelos y cogido por los socios. ¿Qué puede salir mal cuando los socios de Sánchez son Podemos, los herederos de ETA y los golpistas del procés catalán?.



Estamos en guerra, literalmente. Sufrimos una inmensa crisis energética

imprevisible en cuanto a su duración y nosotros en las manos parlamentarias de Otegui, Rufián y Echenique and company.



De ahí, lo dicho: ¿Qué puede salir mal?

Por cierto, en este sentido se lo comenté esta mañana a Herrera en el TRON pero no me canso. Hacienda ha difundido el siguiente dato: Entre enero y agosto, el Estado ha recaudado en impuestos un 50 por ciento más que en el mismo período del año pasado.



En 2021, entre enero y agosto, se recaudaron 68.000 millones. En este 2022 van por 100.000 millones de euros. Un 50 por ciento más, 35.000 millones de euros más. De éstos, los mayores montantes son: 11.000 millones de tu IRPF, más de 10.000 por el IVA y 5.000 millones más por Sociedades.



Repito: Entre enero y agosto Hacienda ha recaudado en impuestos 35.000 millones de euros más que el año pasado por las mismas fechas. ¡ Un 50 por ciento más !



¡Ah! Y mi posdata: Coge aire un par de veces, respira profundamente, suela los músculos de los brazos y las piernas. Así, como si fueras a salir en la segunda parte, ¿Ya? Te lo recuerdo: en días toca pagar el tercer trimestre del IVA. Y dentro de un mes te toca el segundo plazo del IRPF.