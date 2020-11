Ángel Expósito: "El tiempo para la supuesta recuperación no vendrá en 2021"

Audio

En un rato entramos en el mes de diciembre. Hace un año nos llegan a decir que este 2020 iba a ser como ha sido y no lo hubiéramos creído. Un año que nos olvidará en nuestra vida.

Desde el punto de vista sanitario quiero pensar que es cuestión de tiempo. Dicho de otro modo... a medida que pasan los días y las semanas estamos más cerca de la vacuna. De las vacunas.

¿Qué pasa? Pues que visto lo visto este fin de semana, esas aglomeraciones enloquecidas para ver las luces. Hay que insistir en la RES PON SA BI LI DAD y la sensatez porque solo así acabaremos venciendo a la pandemia del covid.

No, no saldremos más fuertes de como entramos, entre otras cosas, porque seremos muchos menos que en diciembre del año pasado. Y viendo esas masas de gente por el centro de las ciudades parece que ya se nos ha olvidado. Y no es justo.

En clave política ya tenemos todas las cartas sobre la mesa. Ya sabemos que Pedro y Pablo no se soportan pero se necesitan. Ya sabemos que se intentarán aniquilar dentro de un par de años pero hasta entonces a tragar. A tragarse.

A la vuelta de la esquina. Elecciones en Cataluña. Lo último, que Laura Borrás es la candidata o algo así de Junts per Cat, que es como se llama la Convergencia de toda la vida tras el paso de Pujol, Artur Mas, Puigdemont y Torra. Degenerando, degenerando hasta hoy.

Lo más interesante de esta pre campaña de las catalanas, que todo pinta que Esquerra Republicana ganará las elecciones y que alguien de Esquerra presidirá la Generalitat con socialistas y Podemos.

Y aquí está la gracia. Pedro y Pablo tienen garantizada la legislatura (gracias a Esquerra) a cambio de que los de Junqueras y Rufián colocan al próximo molt honorable. Primer mitin. Rufián hace unos días cuando anunció el plan para subir impuestos en la Comunidad de Madrid. Con un par de excusas y con el increíble apoyo de la Moncloa.

Sea como fuere lo que pase en Cataluña. Legislatura garantizada en España con unos socios imposibles. Los Presupuestos son solo un escalón importante, pero solo un escalón.

Los siguientes pasos son la ley de Educación y el Poder Judicial. Y todo ello, con una oposición rota en mil pedazos. Mejor dicho, en tres.

Pero fíjate hay algo que no se les puede negar ni a Pedro ni a Pablo. Y es que nadie, absolutamente nadie, podía pensar hace un año que el panorama iba a ser este. Y ahí los tienes.

Expósito valora la situación económica del país y las consecuencias de la pandemia

En clave económica también quiero pensar que es cuestión de tiempo. El problema es que ese tiempo para la supuesta recuperación no vendrá en 2021, sino después. Y para entonces se habrán certificado dos desastres:

1.- La deuda insoportable que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Una deuda y un déficit para generaciones, pero eso sí, deuda progresista y reformista.

Sinceramente, creo que no somos conscientes del roto, el agujero y el inmenso boquete que padece/padecemos la economía española.

y 2.- Cuántos se habrán quedado en la cuneta. Para siempre. Cuántas pymes habrán echado el cierre y no volverán a abrir porque esos autónomos han petado.

Por cierto , casi para terminar para desparpajo la visita virtual que hoy Pedro Sánchez ha realizado a Canarias. ¡¡¡ Con la que está cayendo en Canarias !!! con miles y miles de marroquíes acogidos en hoteles y en tardíos campamentos improvisados, con los canarios abandonados por el resto de España y por Europa ¡¡¡ y aparece el presidente del Gobierno por zoom !!!. Con sus Santos asesores.

Un poco más y Su Persona se va de finde, como Ábalos, al mejor hotel de Tenerife no le demos ideas.

¡AH Y MI POSDATA!: El problema tras lo sociosanitario, después del plano económico y tras la política del márketing el problema de fondo es el daño irreversible. O casi irreversible al sistema.

El daño al régimen del 78, el blanqueamiento del terrorismo y al futuro de la Educación.