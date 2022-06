Ángel Expósito, sobre Sánchez: "El Falcon y el helicóptero son el ejemplo de su alejamiento de la realidad"

Audio

Te recuerdo el titular del día: La fiscalía concluye que ni la tramitación ni la ejecución del contrato de las mascarillas del hermano de Díaz Ayuso incurrieron en “ilegalidad alguna”.

Se archiva el caso. Lo que les faltaba a un Gobierno en estado de shock. Un Gobierno grogy.

1.- El consejo de ministros está hecho añicos. Como desde el principio, pero ahora más. Yolanda Díaz anuncia sus medidas económicas porque sí, sin que lo sepa la ministra de Hacienda. Nadia Calviño y la propia súper Yol divina de la muerte no se soportan y ya ni disimulan. Ione Belarra y Margarita Robles van a acabar a tortas. Garzón y el ministro de Agricultura igual.

Y luego, hay otras señoras que también son ministras y que nadie sabe qué ministerio ocupan. E Irene Montero que tampoco se habla, ni se fía, de Yolanda Díaz.

Un tercio del Gobierno, al menos, contra la OTAN y Bolaños que solo se fía de Sánchez y Sánchez que no se fía de ninguno. Y de Bolaños, tampoco.

2.- En clave exterior Sánchez va a protagonizar la cumbre de la OTAN como si él, con las mayúsculas y la pompa de Su infinita Sanchidad como si fuera Eissenhower, Johnson y Kennedy. Pero es que en un año España preside la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Y no se lo va a perder. Una foto al día ejerciendo de anfitrión como si fuera una mezcla entre Adenauer y Churchill. Y todo ello con el lío de Marruecos y Argelia como gran obra maestra de aquí el genio.

3.- Lo de los socios catalanes y la mesa de no sé qué negociación es fantástico. Tal es la dependencia uno de los otros y viceversa que se agarran entre sí como los boxeadores groguis esos que se han dado tantas leches que ya no se aguantan de pie y se abrazan para no caer K.O. los dos a la vez a la lona.

4 - Sánchez no puede salir a la calle. Una señora en Trujillo le dejó en ridículo por la ley de educación y ayer mismo un señor de Zamora por hacerse la foto en el incendio.

El Falcon y el helicóptero son el perfecto ejemplo de su alejamiento de la realidad. Por mucho que alejen a la gente por muy apartados que estemos los periodistas Sánchez sabe que no puede salir a la calle sin la gran pitada.

5.- Curioso fenómeno éste: Los socios han sido un lastre para el Gobierno. Pero es que ahora, Sánchez es un lastre para los socios. Son el cuadro de los garrotazos de Goya. Podemos, Esquerra y Bildu son los socios imposibles. Ahora, Sánchez es el socio insoportable de todos. Y ahí está el PNV tirándose de los pelos arrepintiéndose de su traición.

6.- ¿Equipazo? ¿En serio? Recuerda

7.- ¡Virgen Santa! ¿qué nos mostrará el documental de marras sobre Su Persona?. ¿Te imaginas? Lo están grabando estos días.

Me lo imagino entre los datos de inflación e incendios de todo tipo me lo imagino maquillándose, peinándolo, orientando el plano y grabando un docureality sobre sí mismo.

8.- Sin duda alguna que agotará la legislatura. Sin duda, Sánchez y su comparsa aguantarán un año y medio más contra carros y carretas.

¡No quiero pensar lo que puede hacer de aquí a final de 2023 ! ¡ Cuánto podrá aumentar el déficit y la deuda !

9.- Y todo ello. Todo lo anterior sin poder hacerle preguntas. Desde las elecciones del domingo en Andalucía no ha dicho ni mú. Ni se lo hemos podido preguntar. Estos días hay una cumbre en Bruselas y no está previsto que comparezca ante los periodistas. Sólo Él, desde su Sanchidad, hace declaraciones oficiales una especie de Aló presidente pero en relimpio, repeinado y remaquillado.

10.- ¿Hay alguien más detrás? ¿Y después? ¿Adriana Lastra?

En cualquier partido, equipo o empresa siempre hay alguien en el banquillo por si acaso o para cuando toque.

Cuando Sánchez NO esté ¿Hay alguien después? Piénsalo ¿García Page, Fernández Vara, Lambán, Ximo Puig Bolaños, Tezanos, Iceta, Adriana Lastra Ábalos, Susana Díaz.

No hay nadie. Es como el cuento de Hans Christian Andersen "El traje nuevo del Emperador" Pero nadie se atreve a decírselo. "El Rey va desnudo" pero no se lo dicen ni los socios, ni los súbditos, ni las súbditas. Ni les súbdites.

¡Ah! y mi posdata la Fiscalía Anticorrupción archiva el caso de las mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso. NO HAY CASO.

Más allá del archivo, la buena noticia para Isabel Díaz Ayuso es que al PSOE y a los socios se les acaba el tema quién debería salir a la palestra después de la que liaron fueron los que reventaron el asunto desde el propio PP. Porque esto empezó desde la calle Génova. Bien es cierto que ahora no están lo que estaban.