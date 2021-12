Ángel Expósito, sobre la covid: "Sigo sin entender que la hostelería sea el sector culpable de la pandemia"

Audio

Supongo que estarás buscando test de antígenos para decidir cuántos os juntáis en Nochebuena o en Navidad. Imagino que igual estás desesperado llamando al centro de salud y no te digo si estás buscando y rebuscando entre ofertas para comprar lo mínimo de cara a estos días por cómo están los precios.

En alguna de las tres circunstancias, seguro que te encuentras. Así que imagino que no tendrás el tema para farolillos que no tienes el cuerpo para las cosas de la política. Lógico y normal.

Pero dicho esto, déjame un minuto para abordar el asunto de las elecciones en Castilla y León porque tiene algunas derivadas muy interesantes:

1.- Mañueco y yo no sé hasta qué punto Pablo Casado han pillado fuera de juego al PSOE, a Ciudadanos y a los nuevos partidos provinciales. La política tiene una clave de ajedrez muy importante. Que se lo digan a Sánchez que provocó una moción de censura y dos elecciones generales en cero coma.

2.- Ciudadanos puede ponerse todo lo estupendos que quieran pero en Murcia y en Madrid (comunidad) la ca... la pifiaron bien pifiada. El suicidio de Ciudadanos, para mi, es muy mala noticia. Y no lo ha provocado Isabel Díaz Ayuso ni Fernández Mañueco.

y 3.- La foto que busca Casado está clara: Él, junto a Díaz Ayuso, Mañueco, Feijóo, López Miras y Juanma Moreno Bonilla. Y este último es el quid de la cuestión: Andalucía. La siguiente etapa.

Y ya me escapo del politiqueo. Y vuelvo a la pandemia. Ya sabes, susto o muerte. Sobre el COVID, varias cuestiones a pocas horas de que Sánchez se reúna con los presidentes autonómicos, tal y como nos anunció en el Aló presidente del domingo pasado.

1.- Seguimos sin una Legislación nacional. Han pasado dos años y desde el Gobierno piensan que el bicho entiende y respeta los estatutos de autonomía. Todo para que Su Sanchidad no se manche con malas noticias

2.- Sigo sin entender que sea la Hostelería el sector culpable de la pandemia. Ponte en el lugar de ese empresario. ¿Cómo contrata? ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué previsiones? Por cierto, ¿siguen valiendo los ERTE?

3.- Desde el Gobierno (a falta de legislar) llaman al sentido común. Y estoy de acuerdo. Pero empezando por ellos. Por ejemplo, evitando la chupipandi de 1.500 personas en el Congreso de los socialistas catalanes.

En concluyendo. Sentido común para mantener las precauciones, para seguir vacunándonos durante años y, ¡Ojalá! para que alguien evite este despiporre jurídico, político y sanitario en que nos movemos.

¡AH! Y MI POSDATA.

Para reír por no llorar. Se está haciendo viral este audio de Fernando Simón del pasado mes de octubre cuando conocimos la existencia de la variante Ómicron. Pa' no echar gota.Lo has clavado, macho. "Muy pequeño y apenas perceptible". Otra más.