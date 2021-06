Ángel Expósito: "¿Qué pensaría el Gobierno de España si Marruecos acogiera a un independentista catalán?"

Audio

Esto es más viejo que el hilo negro, lo de buscarse un enemigo exterior cuando tú las estás pasando canutas ya estaba inventado. Exactamente eso es lo que está haciendo Marruecos. Y claro, si además, ese enemigo exterior está hecho unos zorros, miel sobre hojuelas para las teorías conspiranoicas. A ver si consigo interrelacionar correctamente la crisis de primera magnitud entre Marruecos y España con nuestra situación interna gracias al interminable pulso independentista catalán. Gracias al puñetero procés.

Uno. A vueltas con el enemigo externo. El coronavirus ha provocado una crisis económica perfecta en todo el mundo. Problema: que cuanto más débil es una economía nacional, más grave es el daño del coronavirus. Nosotros, España, somos un ejemplo en relación a Europa y Marruecos es otro ejemplo en relación a España. Es decir, el coronavirus ha destrozado la ya de por sí pobre economía marroquí.

Dos. La diferencia de renta entre España y Marruecos es la mayor del mundo entre los dos lados de una frontera. Y tras este año de pandemia más. Dicho de otro modo: millones y millones de marroquíes no tienen nada. Y sobre todo no tienen nada los jóvenes. Por no tener, no tienen ni futuro. Y sueñan con ese futuro tan solo con nadar 200 metros o saltar una valla.

Tres. Es entonces cuando aparece el enemigo exterior. ¿Cómo calmas a esas ordas de jóvenes hambrientos, desesperados y sin formar? Blanco y en botella. Por un lado los lanzas contra el enemigo y les abres la puerta, literalmente.

Cuatro. Por otra parte echas la culpa de tus problemas políticos e internos a ese enemigo (España) con la excusa de Brahim Ghali, con las aguas territoriales, la pesca o el Sáhara. Se trata de que tus ordas de jóvenes no sepan la verdad de tu propia crisis.

Cinco. ¿Qué hace Marruecos para puñetear a ese enemigo externo? Muy fácil: pinchar donde más duele, a sabiendas de que España tiene/tenemos un problemón con Cataluña.

Seis. En este sentido, el ministro de Exteriores marroquí se pregunta: ¿Qué pensaría el gobierno de España si Marruecos acogiera a un independentista catalán? Respuesta al sr. Naser Burita, que así se llama: nada. No pasaría nada. Porque el primero que libera, entiende y babea con esos independentistas catalanes es el mismísimo Gobierno de España. Mira si no donde está Puigdemont y no paasa nada entre España y Bruselas.

Siete. Sobre la inhumanidad del régimen marroquí para con sus hijos. La salvajada de empujar a tus chicos al mar es lo casi nunca visto. Un dato: de 200 niños identificados y en con sus familias localizadas en Marruecos, de esas 200 familias, tan solo 6 han reclamado a los niños. 194 familias prefieren que ese niño esté acogido, recluido o refugiado en un centro de menores aquí.

Ocho. La debilidad del Gobierno de España son sus socios. Y el "enemigo" lo sabe. ¿Cómo vas a reclamar, sinceramente, a Puigdemont cuando aquí indultas a los suyos? ¿Cómo vas a pedir ayuda a Francia, a Alemania o a Marruecos (con miles de marroquíes en Cataluña, por cierto) cuando gobiernas en España con esos mismos?

Nueve. Un segundo sobre las devoluciones en caliente. La demagogia de este Gobierno se confunde directamente con la mentira. Ya no sabes qué es una inmensa trola o un anuncio más de Iván Redondo. Seguro que es lo único que se podía hacer hace una semana en esa playa de El Tarajal, pero se ha devuelto en caliente. Yo lo he visto a miles. Que no me mientan.

¡Ah, y mi posdata! Y diez. Junqueras y Puigdemont en la mesa de negociación. La actual Generalitat republicana (como a ellos mismos les gusta llamarse) piden a Sánchez que Junqueras se siente en la mesa bilateral de negociación entre Cataluña y España. Y Sánchez responde que primero se reunirá 'Su Persona' con Pere Aragonés y que después habrá muchas más reuniones. ¿Apostamos algo a que Junqueras se sentará en la mesa? La verdad es que, al fin y al cabo, es el que manda. Es solo cuestión de tiempo. Con indulto o dos telediarios más tarde.

Y ya puestos, Puigdemont. Por favor: ya puestos, que Puigdemont vuelva a España y se sienten también en la mesa de negociación. Cara a cara con Carmen Calvo y con Maria Jesús Montero. Y ya puestos, Torra y Pujol. Como para que luego Marruecos no quiera aprovecharse de nuestras debilidades y problemas.

Por cierto, un último matiz: ponte en el lugar de un embajador o un diplomático español que lleva años defendiendo al Supremo, el Estado de Derecho y la Constitución. ¿Y ahora qué?