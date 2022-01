Ángel Expósito: "Qué patética y ridícula la foto de Sánchez como si le importara el tema"

Audio

Mira tú, otra experiencia. Hemos encendido La Linterna en sitios inverosímiles, raros raros, imposibles, peligrosos, pero tirado en el suelo de un aeropuerto, lo reconozco, nunca lo habíamos hecho.

El caso es que estamos tirados (todo lo largo que somos, como diría mi madre) en el aeropuerto de Frankfurt. Salimos de Kiev esta mañana, escala en Alemania y muy tarde llegaremos a Madrid. Hasta la próxima aventura.

Uno. No se me va de la cabeza el relato de Sergei, el inversor y empresario ucraniano que por la mañana sufrió el desabastecimiento. No en el supermercado o en la farmacia, no. En la armería. Fue a comprar munición para el arma que tiene en casa, había mucha cola de clientes y se quedaron sin balas.

Dos. La hermana María en su Casa de los Niños me explicó cómo enseñan a los niños qué es la amistad y el compañerismo. Pero no el camarada "tovarich" del partido, no. El compañero leal, el amigo de verdad.

Tres. El silencio de los niños es atronador. Ellos callan cuando su hermano se va al frente, cuando el padre vuelve herido... el silencio es una herencia del soviet comunista. Es la herencia del terror, del KGB y de los espías. Es la prueba evidente de la falta de libertad. El miedo se instala por generaciones en la mentalidad de la gente. El miedo penetra desde el comunismo hasta lo más profundo del cerebro, de los sentimientos y de la supervivencia. El miedo se ve en el silencio y en la desconfianza. Nadie se fía de nadie.

Cuatro. El mapa de Ucrania pone la piel de gallina. Crimea ocupada, la histórica Odessa en el punto de mira, el Este de Donbás ya ocupado por Putin, y el norte... Chernobyl. ¿Te suena?. Al otro lado de aquella frontera se agolpan más de 100.000 soldados rusos.

Cinco. Putin tiene la llave del gas. Tiene la fábrica de mentiras y propaganda, tiene al ejército ruso y tiene la llave del gasoducto que une Asia con Europa por Ucrania. Cerrar el grifo de ese millonario peaje es otro modo de declarar la guerra a Ucrania. Y de hundirla.

Seis. Finlandia y Suecia están a punto de llamar a la puerta de la Unión Europea y de la OTAN. Ya están tardando. Otros que muy modernos, progres y nórdicos se están dando cuenta ahora de lo que vale un peine.

Siete. Me cuenta quien se sabe todo de este carajal ruso que en absoluto hay que despreciar la amenaza de Putin de entrar "más todavía" en Venezuela o en Cuba. "No es una bravuconada de Putin", me dicen. Va muy en serio. Y es barato y fácil.

Ocho. China y Taiwan. La siguiente ficha dominó que caerá tras lo que pase en Ucrania. Pase lo que pase, tras Crimea y Donbás, China actuará sobre Taiwan sabedora que ni Estados Unidos ni Europa podremos, querremos o sabremos mover ficha.

Nueve. La brecha entre Kiev y el resto de la gran Ucrania es de un siglo. Y no exagero. Kiev pasa por una capital comparable a una ciudad de la Europa del Este... pero el resto... Chernobil, Lugansk, Donest u Odessa te devuelven a la revolución de 1917. A los soviets de la URSS.

Diez. Desde aquí miro a España y veo la desinformación de nuestro Gobierno y las disensiones entre socialistas y Podemos y veo el silencio impuesto y me da pena y vergüenza. Qué patética la fotito de Sánchez haciendo que hablaba por teléfono.

Ah, y mi posdata. Rubén Corral, Alberto Escalante, Adrián Gil, Juan Carlos Matamoros y el menda Nos hicimos periodistas para esto. Nos encanta hacer radio desde el punto central de la noticia esté donde esté. Y dar voz a quienes NO tienen voz. Como las misioneras dominicas María, Antonia y María Jesús.

Por cierto, van a tener su ascensor y su caldera de pelets. El equipo de "boinas verdes" de La Linterna ya estamos pensando en la siguiente aventura.