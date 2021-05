Ángel Expósito: "Pedro Sánchez va a poner al Rey de España ante la tesitura de firmar los indultos"

Audio

Su Persona, inasequible al ensimismamiento y a los pelotas. Inasequible a unos socios imposibles se ha vestido de Monarca absolutista. No solo ha erigido a Su Persona en el líder mundial de cara al año 2050, sino que, ahora, plantea un pulso suicida contra el Poder Judicial. ¿Qué digo? contra el Estado de Derecho.

Y contra las instituciones. ¡Menudo es él!. No solo reboca una sentencia del Tribunal supremo, sino que va a poner al Rey de España ante la tesitura de firmar los indultos a los presos del procés independentista catalán.

1.- El presidente del Gobierno anticipa los indultos a los presos del procés y lo hace escudándose en que la Constitución es concordia, diálogo y encuentro frente a la venganza y a la revancha.

2.- Con sus santos... poderes. Y aún dice que le da igual el número de escaños. MEN TI RA. Porque ese número de escaños le pusieron donde está.

3.- Tres preguntas. ¿Revancha o Justicia? ¿venganza o sentencia? ¿Por qué esa bondad tan solo se aplica a golpistas y a terroristas indepes?

Si das un golpe independentista hay que ser bondadoso contigo. Si eres un asesino terrorista repugnante ( ¡ojo! solo si eres de ETA) te acercamos a casa. Al resto, que les den.

4.- Yo propongo que Hacienda no sea rencorosa conmigo y mire al futuro con el IRPF del mes que viene. Y que sea igual de condescendiente contigo. Autónomo. Y contigo, emprendedora. Ya verás cómo te va.

5.- Ya puestos. Yo propongo que el inspector de Hacienda, en aras al consenso constitucional, mire hacia otro lado y haga la vista gorda con el IVA, o con el impuesto de patrimonio y sociedades.

6.- Sugiero que cuando me pare y me multe un guardia civil no sea vengativo. Ni rencoroso. Que me perdone la multa porque la Constitución es amor y reconciliación. A ver su cuela.

7.- O que si dejo de pagar un recibo de Telefonica, del Canal o de Iberdrola piensen también en mi futuro y en el diálogo y se sienten conmigo (y contigo) y pelillos a la mar.

8.- Si me veo ante un juez (Dios no lo quiera) por lo que sea. Como acusado, sacaré la Constitución y pediré compasión y espíritu de encuentro. Algo así como: "Señoría: con la Constitución en la mano y visto el indulto a los golpistas de Cataluña, apelo a la concordia y me piro como un vampiro".

9.- Se confirma que no tiene límite. Todo por pagar la hipoteca. Todo por el poder. Y por seguir mirándose al espejo.

y 10.- ¿Puede un presidente del Gobierno acusar de vengativo y revanchismo al Tribunal Supremo? Como diría el Macho Alfa. Si, se puede.

Y ¡Ojo!, si me apuras, lo más alucinante. Los próximos indultados ya avisan: lo volverán a hacer. "U tornarem a fer". ¿Te acuerdas?

¡AH! Y MI POSDATA

Firma en ABC Alex Gubern. La Universidad Camilo José Cela sepultó una denuncia sobre la tesis de Sánchez en 2018.

Un profesor informó a los rectores del centro en 2018 y 2019 de errores formales detectados en el trabajo.

La información dice así: La Universidad Camilo José Cela sabía al menos desde diciembre de 2018 que la tesis con la que se doctoró Pedro Sánchez, estaba plagada de errores tanto formales como conceptuales, y en tal cantidad que habría bastado para paralizar su presentación.

Y añade que el estudio a fondo de la tesis con la que el presidente se doctoró en noviembre de 2012 con una nota de ‘cum laude’ arroja una clamorosa cantidad de errores de los que la universidad no puede alegar ignorancia. Lo sabía y no actuó en consecuencia.