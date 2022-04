Ángel Expósito: "Los ocho nuevos acercamientos de asesinos de ETA son un escupitajo a nuestras conciencias"

Audio

Si hay algo que me revienta, sinceramente, es que me obliguen a ir por el carril oficial de la información que nos marcan Moncloa, los partidos, la agenda autonómica, o lo que digan uno u otro. Me niego.

La reunión de Sánchez y Feijóo es importante, por supuesto la cena de Mohamed VI con Sánchez, también. Pero entre medias nos están colando una serie de noticias espeluznantes que pasan desapercibidas, como si nada, ante nuestras narices.

Ya se nos ha olvidado el debate sobre la Educación; nos han subido los impuestos descaradamente, y toca el IRPF; y seguimos con la agenda 2030 en manos de un secretario de Estado que defiende a Putin sin cortarse un pelo. La última de esas noticias que supone, al menos para mí, un escupitajo en nuestras conciencias es la nueva tanda de acercamientos de asesinos de ETA a sus respectivas casitas. Enhorabuena a los galardonados por Marlaska.

Leo a Fernando Lázaro en El Mundo: la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias coordina con el Departamento de Justicia del Gobierno vasco el traslado de siete condenados por terrorismo al País Vasco. Otro más será acercado a Navarra. En total, ocho premiados.

A saber: Interior anuncia el traslado de Juan Luis Aguirre Lete de la cárcel de Soria a la prisión que corresponda en el País Vasco. Aguirre Lete está condenado como jefe de los comandos de ETA, y también por los asesinatos de Fernando Múgica y del general Dionisio Herrero. Se le vincula con el intento de asesinato de Aznar. Esta bestia fue quien dio luz verde al secuestro Ortega Lara.

Iván Apaolaza Sancho será trasladado de la cárcel de Logroño a una prisión del País Vasco aún sin determinar. Fue condenado a 123 años de cárcel por su participación en el atentado mediante coche bomba en el que falleció el teniente coronel Pedro Antonio Blanco García, en Madrid el 21 de enero de 2000.

Y me estoy acordando de mi queridísima Conchita Martín, su mujer, la viuda del teniente coronel. Y de sus dos hijos. ¿Se imagina Marlaska cómo estará hoy esa familia?

Álvaro Juan Arri Pascual será trasladado de la cárcel de Burgos al País Vasco. Está condenado a 208 años por participar en el atentado cometido el 29 de julio de 1994 en la Plaza Ramales de Madrid en el que murieron el teniente general Veguillas, su conductor Joaquín Martín y un ciudadano que pasaba por allí. César García.

Mikel Azurmendi Peñagaricano, condenado por los asesinatos en Sevilla de Alberto Jiménez Becerril y su mujer Ascensión García, será trasladado desde El Dueso (Cantabria) al País Vasco.

Jon González será acercado también desde Pamplona al País Vasco. Está condenado por atentar contra la exteniente de alcalde de Portugalete Esther Cabezudo, socialista, a la que este valiente colocó una bomba en un carrito de la compra.

Garikoitz Arruarte será trasladado desde Pamplona al País Vasco. A Idoia Mendizábal Múgica se le trasladará desde Pamplona al País Vasco. Se le atribuye la colocación de la bomba lapa en el coche de Eduardo Madina, que le amputó una pierna. Esta criminal, además, trató de asesinar a la delegada de Antena 3 en el País Vasco, María Luisa Guerrero.

José Luis Barrios Martín, también condenado por participar en el doble crimen de Jiménez Becerril y su esposa, será trasladado de la cárcel de Zuera (Zaragoza) a Pamplona.

Lo dicho. La actualidad manda. Sánchez con Feijóo, Mohamed VI con Sánchez, mañana Sánchez en Barcelona poniendo caritas en un centro de refugiados ucranianos. Y, hoy, Sánchez premiando a asesinos de ETA acercándoles a su pueblo, como reconocimiento y dándoles las gracias por el apoyo prestado para seguir en Moncloa.

¡Ah! Y mi posdata. Pregunta retórica: ¿Alguno de estos monstruos, uno solo de estos asesinos repugnantes, una sola de estas bestias, ha colaborado mínimamente con la Justicia para esclarecer alguno de los 379 asesinatos sin resolver? La respuesta es no. Por supuesto que no. ¡Qué papelón, Marlaska, qué papelón! ¡Qué vergüenza! ¡Qué poquita dignidad! En concluyendo: Nos la siguen clavando ante nuestras narices. Sin inmutarse. Y lo hacen ley a ley, gesto a gesto, mentira a mentira y etarra a etarra.