Ángel Expósito: "Hace un año, la gasolina costaba 1,20 y, tras el anuncio de Sánchez, se nos queda en 1,70"

No sé tu pero creo que Sánchez tiene un problema de imagen y de fondo. Él no lo sabe pero alguien debería decírselo. Por mucha pose, maquillaje y trajes claros que luzca con ese porte como él solo sabe, Sánchez tiene un serio problema de credibilidad. El presidente del Gobierno adelantó esta mañana las medidas del Plan de Respuestas a las Consecuencias Económicas de la Guerra. Titular: "Bajada directa de, al menos, 20 céntimos por litro en los combustibles para todos los consumidores". O sea, si hace un año pagábamos el litro de gasoil a 1,20 y hoy llega a 1,90 se nos quedará en 1,70. En concluyendo, hace un año costaba 1,20 y tras la pompa del anuncio de Sánchez, se nos queda en 1,70. ¿Y el gas? Ya veremos. ¿Y la electricidad?, Dios proveerá. Al parecer el Estado pondrá 15 de esos céntimos y las petroleras rebajaría otros cinco. A éstas, Sánchez les ha agradecido su patriotismo. Pero mira que es cursi.

También anunció una ley para que los transportistas nunca más tengan que trabajar a pérdidas. O sea, que en diez días el Gobierno ha pasado de llamarlos ultraderecha y de acusarlos de hacerle el juego a Putin han pasado de ser unos fascistas a tener razón. ¡Carambas!

¡Ah! También apuntó la prohibición de los despidos por causas de la guerra. Y yo me pregunto: ¿Cómo se hace eso? ¿Quién dictamina que un despido es por causa de la guerra? Si tu negocio va mal y tienes que recortar ¿te lo puede prohibir el Gobierno argumentando que es por culpa de Putin? Por supuesto, todo ello revestido de propaganda, polisílabas, frases hechas, y tuits recitados por Su Persona ante la mirada obnuvilada de las vicepresidentas y María Jesús Montero que, a este paso vaca ser nombrada por aclamación presidenta del club de fans de Su Sanchidad.

¡Qué manera de aplaudir! ¡Qué manera de triunfar! ¡Qué manera de vender motos, usadas eso sí, se le olvidó decir que también somos el Gobierno del déficit récord, de la deuda récord y, ya puestos, el Gobierno con más ministerios y asesores de Europa. De esto no dijo ni zarrapita. Lo dicho. No sé cómo ni cuándo saldremos de ésta... pero desde luego que con verborrea, propaganda y adoración al líder me da a mi que no basta. Por cierto, ya puestos a anunciar medidas que digo yo que podría haber anunciado un plan para reducir el gasto público. Desde reducción de la Administración al recorte de gastos absurdos, pasando por ministerios absolutamente inútiles, viajes en Falcon y subvenciones a sindicatos, asociaciones y coleguis. ¿A que no hay?

Por lo demás, continúa la guerra en Ucrania. Continúa el fracaso de la invasión de Ucrania por parte del Ejército de Putin. Prosiguen los bombardeos, los muertos y el drama humano.

1.- A ver cómo rectifica el psicópata este lo que vendió como una invasión y en verdad se queda en adueñarse del Donbáss y de la costa del Mar Negro.

2.- No nos olvidemos de la gente de Ucrania. Que la geoestrategia y nuestra subida de precios no oculten el drama humano de millones de personas.

3.- Si es verdad que solo quiere la región de Donbáss y que Ucrania no entre en la OTAN, para eso, ¿Era necesaria una guerra total, tercermundista y salvaje? ¿Para eso miles de muertos rusos y ucranianos?

4.- Se lo le leído hoy a Josep Piqué en El Mundo: "La derrota de Putin es estrepitosa más allá de sus victorias militares". Y creo que tiene razón. Problema: ¡Cuidado con la mente de una bestia herida en su orgullo imperial porque es impredecible!.

5.- Mi posdata. No dejo de asombrarme por la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano. Por la dignidad de esas mujeres y sus hijos convertidas en refugiadas de la noche a la mañana por el valor de esa resistencia donde se mezclan militares como si fuera el 2 de mayo dos siglos y pico después

No dejo de asombrarme y, a la vez, siento envidia sana, si es que existe la envidia sana. ¿Sabes por qué? Porque estoy convencido -y lo siento, pero lo veo así- nosotros no seríamos capaces. El honor, el ejemplo y el orgullo de esa gente de Ucrania empezando por el presidente Volodomir Zelensky me parecen, eso, envidiables.