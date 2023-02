Ángel Expósito explica por qué no se está hablando en el Congreso de los carros de combate para Ucrania

Audio

Las imágenes y los sonidos que nos llegan desde Turquía son inenarrables.



Lo dicho. No hay nada como oír estas voces.



De vuelta a casa. La vida sigue y el espectáculo también. Desde un Gobierno inasequibles al esperpento y a lo inaudito. Ni Su Sanchidad iba a poder dormir ni nosotros tampoco. Y ahí siguen, en un ejercicio de cinismo inconcebible.



¿Te imaginas el ambientazo en el café previo al Consejo de Ministros? Ya, ya sé que en todos los sitios cuecen habas. En la empresa, en la familia... En todas partes hay crisis, movidas y problemas pero, ¿hasta ese punto?



En cierta ocasión se lo pregunté a la vicepresidenta Nadia Calviño, aquí en La Linterna.



La ley del Solo Si es Si es un peldaño más en el disparate. Seguramente es el escalón más gráfico y comprensible para la gente, pero no tiene por qué ser el más grave. Los premios a los violadores y agresores sexuales se deben unir a los etarras galardonados por Marlaska, a los golpistas indultados, a los corruptos y malversadores rebajados también.



La lista de disparates es tal que, en efecto y no me cansaré de decirlo. No damos abasto. Y ahora viene la ley de bienestar animal, las Universidades, la Vivienda y la ley Trans (esa es otra), y vete tu a saber qué más les dará tiempo de aquí a las elecciones.



¿Y sabes qué? A la infinita lista de cesiones y bajadas de pantalones y faldas hay que añadir algo peor. Y me refiero a la guerra. A la maldita guerra de Ucrania. A la bestialidad provocada por Putin, y es que buena parte del Gobierno y ¡Ojo! todos los socios, están más cerca de Putin que de Ucrania. Ese es nuestro nivel y la verdad.



Yolanda Díaz, Alberto Garzón, un señor que puso Ada Colau en Universidades, y no te digo Ione Belarra e Irene Montero. En esto de la guerra van con Putin. Lo disimulan como pueden pero es imposible.



Esquerra Republicana y todos los del procés acometieron el puñetero procés con apoyo ruso. Batasuna ni te cuento. Y los jefes de Podemos (Pablo Iglesias o Monedero), ya me contarás.



Por eso estamos mandando carros de combate españoles al frente de la guerra de Ucrania y el asunto, ni siquiera, se asoma al Parlamento. Para que no veamos la quiebra en el Consejo de Ministros ni la opinión de Otegui y Junqueras a favor de Putin.



¿Te imaginas (vuelvo a la escena de la reunión del Consejo de ministros) el cruce de miradas en esa interminable mesa de Ministros, las miradas entre Margarita Robles con Ione Belarra?



¿Te imaginas lo que debe estar pensando Escrivá de Irene Montero o Nadia Calviño de Alberto Garzón?



Luego están las que ni fu, ni fá. Esas ministras desconocidas que tragan con lo que diga Su Sanchidad como Tezanos: las de Fomento, Educación, Transición Ecológica, Justicia, Ciencia... ¿Te imaginas a Albares intentado explicar por dónde va el mundo al señor que dicen que es ministro de Universidades?



¡Ah! Y mi posdata. Hace tres minutos escuchábamos los audios de los rescates en Turquía. ¿Te imaginas lo que debe estar ocurriendo en el noroeste de Siria, allí donde no ha llegado nadie?



Campaña de emergencia de Ayuda a la Iglesia Necesitada.