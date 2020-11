Ángel Expósito: "Espero no pecar de ingenuo pero me fío más de los laboratorios que de los Gobiernos"

Audio

Ya sabemos por donde apuntan las medidas para esta Navidad. Una Navidad tan rara. De entrada, toque de queda a la 1 de la madrugada en Nochebuena y Nochevieja. No te digo el curro que le espera a las policías locales y a la Guardia Civil en toda España. Reuniones de un máximo de seis personas. Eso sí que es autorresponsabilidad.

Va a ser muy complicado en lo emocional y en el cumplimiento pero hay que clamar por la responsabilidad de cada uno de nosotros y de nuestras familias.

En clave política, continúa la negociación de los PGE. El PNV apoya al Gobierno.

Es lo que tiene ser de izquierdas de toda la vida como son los del PNV. Eso sí, a cambio de pasta y cesiones. Por ceder, se cede el cuartel del Ejército de Tierra de Loyola. A vueltas con las vacunas, la luz al final del túnel, los negacionistas, el plan de vacunación del Gobierno....

Empezando por esto último, varias consideraciones:

-Yo seré uno de los primeros en vacunarme cuando me dejen y me avisen.

-Digo yo, que en esto los grupos de riesgo estaremos de acuerdo. Primero hay que vacunar a los más vulnerables.

-Opinión personal: yo no entiendo el negacionismo general sobre las vacunas. Tampoco entiendo el negacionismo ante vacunas tan elementales como la gripe. No comprendo, tras lo que hemos vivido y visto morir meses atrás, que haya quien se niegue. Yo y tú corremos el riesgo de que nos contagien si enferman. Y a mí esa posibilidad me preocupa más que la posibilidad de que se contagie un negacionista. Espero no pecar de ingenuo pero me fío más de los laboratorios que de los Gobiernos. De los científicos, que del científico-político de turno.

-Otro debate es que esos laboratorios cotizan en el mercado bursátil cuando deberían competir por publicar antes su trabajo en las revistas científicas. Aún así, yo me fío más de los laboratorios farmacéuticos y del CSIC que de Fernando Simón y Salvador Illa.

Ángel Expósito: "A Sánchez le cuesta mucho creerle"

Uno de los problemas graves de este Gobierno es su déficit de credibilidad. A Sánchez cuesta mucho creerle. Ya puede salir con el prospecto y con una bata blanca que costará mucho creerle. Por mucho que intente sonreír cuesta mucho creer a este Gobierno. Luego está el debate de la obligatoriedad de la vacuna. Yo creo que tendría que ser obligatorio ante una pandemia. Pero más allá de la ciencia no se les puede creer nada.

Y mi postdata... Herrera bromea con que el día menos pensado se pone una bata y se hace la foto poniendo vacunas. Al tiempo. Yo propongo que la primera foto de la primera vacuna sea Pedro vacunando a Pablo y viceversa. Y detrás, aplaudiendo la gesta, el Consejo de Ministros emocionados y detrás Otegi, Rufián, Monedero y Errejón. ¿Te imaginas? Que puede salir mal...